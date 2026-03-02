La Joven Compañía Nacional recupera 'El escondido y la tapada' de Calderón de la Barca

El Siglo de Oro español vuelve a demostrar su vigencia en la calle Príncipe. Del 12 de marzo al 26 de abril, el Teatro de la Comedia recupera El escondido y la tapada, una de las piezas más complejas y, paradójicamente, menos representadas de Pedro Calderón de la Barca. Bajo la dirección de Beatriz Argüello, la obra se presenta como un ejercicio de "maestría técnica" donde el enredo alcanza su máxima expresión dramática.

El montaje cuenta con un aliciente fundamental: el elenco está formado íntegramente por actores y actrices menores de 30 años. Para Beatriz Argüello, directora de la pieza, esta juventud es clave para la interpretación: "Es una obra que requiere un esfuerzo físico y una agilidad mental tremenda. Estos chavales de la séptima promoción aportan una frescura que hace que el texto de 1635 suene hoy absolutamente contemporáneo", señala en Kilómetro Cero.

Argüello destaca que no se trata de una versión "adaptada" para jóvenes, sino de una lectura que confía plenamente en la palabra del autor: "El verso de Calderón tiene un ritmo que, si se dice bien, es puro rock and roll. Los actores han hecho un trabajo de orfebrería con el lenguaje para que el espectador no sienta ninguna distancia con el conflicto de los personajes".

Un enredo de "relojería suiza"

El escondido y la tapada se mueve en los códigos de la comedia de capa y espada, pero con la profundidad de un autor maduro. "Calderón aquí ya es un maestro absoluto del espacio y del secreto. La trama de identidades ocultas y confusiones amorosas está tan bien armada que parece una pieza de relojería suiza", ha explicado la directora en esRadio.

La obra explora temas como el honor y la apariencia, pero desde una óptica donde el humor vibrante lo inunda todo. "Es una comedia que desborda el juego teatral. El público se va a reír, pero también se va a maravillar de cómo se puede construir una trama tan sumamente inteligente con elementos tan sencillos como una manta o un biombo", subraya Argüello.

El debut en el Teatro de la Comedia

Este estreno supone un hito para la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, que asume el reto de defender una obra que hereda la esencia de La Dama Duende pero con matices propios. Según Argüello, el objetivo es claro: "Queremos que la gente joven pierda el miedo al clásico. Cuando vean a chicos de su edad defendiendo estos textos con esta pasión, se darán cuenta de que los problemas del corazón y del honor en el Siglo de Oro no son tan distintos a los de ahora".