'Piaf! The Show' llega a Madrid tras conquistar a un millón de espectadores

El Teatro La Latina se prepara para recibir el próximo lunes 23 de marzo, a las 20:00 horas, el montaje definitivo sobre la gran dama de la chanson francesa. Sergio Muñoz, responsable de la gira en España, ha detallado en Kilómetro Cero las claves de una producción que ya ha recorrido más de 50 países con un éxito arrollador.

El espectáculo no es un simple tributo, sino un "concierto dramatizado" que busca capturar el alma de una artista que, a pesar de fallecer con solo 47 años, se convirtió en la voz francesa más exitosa de la historia.

El París de mediados del siglo XX

La interpretación corre a cargo de la cantante Nathalie Lermitte, quien encarna a Édith Piaf sobre las tablas. La propuesta escénica se apoya en una cuidada escenografía que traslada al espectador al París más bohemio.

Lermitte no actúa sola; cuenta con el respaldo de cuatro músicos de primer nivel al piano, acordeón, contrabajo y percusión, elementos indispensables para recrear el sonido auténtico de clásicos como La Vie en rose o Non, je ne regrette rien.

Un hito en la cartelera madrileña

Tras su paso por ciudades como La Coruña, Vigo o Zaragoza, el desembarco en la Plaza de la Cebada supone el punto álgido de la gira.

El montaje ha superado ya las 1.000 representaciones, consolidándose como "el más grande y bello homenaje jamás producido" sobre la carrera de la cantante nacida en 1915. La cita en Madrid promete ser una experiencia inmersiva para los devotos de himnos como Hymne à l'amour o La Foule.