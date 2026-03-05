Teatralia cumple 30 años como referente mundial de las artes escénicas en Madrid

La Comunidad de Madrid se convierte desde mañana en el epicentro de la creación escénica para todos los públicos con la inauguración de la 30ª edición de Teatralia.

El festival, que se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario cultural, arranca su programación en la Sala Verde de los Teatros del Canal con Verne, una propuesta de la compañía Onírica Mecánica que traslada al escenario el universo futurista del autor francés.

Tres décadas de vanguardia escénica

La directora del festival, Lola Lara, destaca la magnitud de una trayectoria que ha alcanzado las tres décadas de vida. "Cumplir 30 años supone consolidar un espacio de libertad creativa donde han convivido cerca de 400 compañías extranjeras y 300 españolas", señala Lara durante su intervención en Kilómetro Cero.

Para esta edición conmemorativa, la dirección ha diseñado un cartel que incluye 30 espectáculos de disciplinas tan diversas como el circo, la danza, los títeres y la videocreación.

Despliegue territorial en Madrid

El festival no se limitará a la capital. Entre el 6 y el 29 de marzo, las obras rotarán por distintos municipios de la región, incluyendo el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, donde el domingo día 8 se podrá ver de nuevo el montaje inaugural.

Lara subraya que la selección de este año busca ser "la mejor y más ecléctica" hasta la fecha, manteniendo el espíritu de ofrecer espectáculos de alta calidad técnica y artística para espectadores de cualquier edad.

A lo largo de su historia, Teatralia ha superado la cifra de mil obras representadas, contando con la participación de compañías de todos los continentes. La presente edición refuerza este carácter internacional con presencia de 11 países, manteniendo la apuesta por el "hazlo tú mismo" y la innovación en formatos como la performance o la creación audiovisual aplicada al escenario.