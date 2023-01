Uno de los toreros madrileños que más veces ha abierto la Puerta Grande de la Monumental de Las Ventas ha dicho adiós cuando estaba a punto de cumplir 10 años de alternativa. En una carta-comunicado a "los pocos o muchos aficionados que les pueda interesar" el matador de toros de Barajas, Alberto López Simón, ha anunciado su "decisión" de retirarse.

Debutó con picadores en Barcelona en mayo de 2010 un año antes de la prohibición por parte de la Generalidad de Cataluña y tomó la alternativa el 26 de abril de 2012 en Sevilla con Morante de La Puebla de padrino y José María Manzanares de testigos ante toros de Núñez del Cuvillo. El 4 de mayo de 2013 la confirmó en Madrid con Manuel Jesús El Cid de padrino y Daniel Luque de testigo con un encierro de Puerto de San Lorenzo.

Manzanares y López Simón en la Beneficencia de 2016.

2015 fue su año al salir hasta en tres ocasiones en hombros por la Puerta Grande de Las Ventas, lo que le valió una lluvia de contratos en 2016 que le hizo líder del escalafón con 68 festejos esa temporada. La primera Puerta Grande la consiguió el 2 de mayo de 2015 en la corrida goyesca con un encierro de Montealto. En la Feria de San Isidro de ese año, el 24 de mayo, repitió la hazaña en la corrida de Las Ramblas y la remató en la Feria de Otoño de 2015 en la de Puerto de San Lorenzo. En la Beneficencia de 2016 acompañó a Manzanares en hombros hacia la Calle de Alcalá tras lidiar reses de Victoriano del Río. Su última Puerta Grande la consiguió junto a Alejandro Talavante en el San Isidro de 2018 en la corrida de Núñez del Cuvillo.

Sin "fuerza ni ilusión"

Alberto López Simón se ha dirigido en su comunicado haciendo "una pequeña reflexión" y agradeciendo "todo lo bonito y bueno" que se lleva de "estos años dedicados al toro en cuerpo y alma". Recuerda su paso por la escuela taurina de Madrid y su anhelo de torear "en las mejores ferias de España, Francia y parte de América, en los mejores carteles y además de ello, poder triunfar y sentir el cariño de la afición". También menciona cómo soñaba "de niño" salir "algún día por esa maravillosa Puerta de Alcalá" y que "la vida y el toro" le regalaron "poder vivirla y disfrutarla hasta en cinco ocasiones" que "jamás" olvidará.

El torero madrileño tiene palabras también para el toro, al que describe como un "mágico animal" cuyas "vivencias, emociones, enseñanzas (aunque duras)" que le deja, y para "las grandes personas" que se lleva "de esta maravillosa etapa". El toro le "fascinó como animal" desde sus "inicios" por "la gran cantidad de valores que representa" y se fue dando cuenta a lo largo de su carrera "de la gran pureza que habita en su interior". "Con el tiempo y a medida que disfrutaba de la magia de este animal, también conocí toda esa parte que va ligada a esta profesión y que tan alejada está del significado y verdad que representa para mí el toro bravo", añade.

Por esta razón López Simón asegura que sus "ilusiones y motivaciones han ido menguando hasta llegar a un punto que a día de hoy no me veo con la fuerza ni ilusión necesarias para seguir entregando mi vida a este magnífico animal". El torero madrileño ha señalado que "por eso" se despide de los ruedos ya que no puede defraudarse a sí mismo y "sobre todo" no puede "defraudar al toro, que me ha entregado su vida y que me lo ha dado todo". Concluye el comunicado dando las gracias a todos los que le han apoyado desde que comenzó y "a cada uno de los aficionados" que le han seguido y mostrado su cariño. También les desea suerte a todos sus compañeros "en esta temporada y siempre".