Urtasun no se rinde y ya prepara un 'plan B' para volver a la carga contra la tauromaquia

El batacazo sufrido por los antitaurinos en el Congreso de los Diputados el pasado martes ha provocado una cantidad de reacciones en la extrema izquierda del espectro político que culpan al PSOE por abstenerse en la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular No es Mi Cultura. Con esta ILP que recogió más de 700.000 firmas y que fue apoyada por los socios de gobierno de Pedro Sánchez, los antitaurinos pretendían derogar la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.

PP, Vox y UPN votaron en contra (169), el PSOE y Ábalos se abstuvieron (118) y Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís lo hicieron a favor (57). La inmensa mayoría del Congreso de los Diputados rechazó la ILP antitaurina que contaba con el apoyo del ministro de Cultura de Sánchez, Ernest Urtasun. El político de Sumar ha señalado este miércoles en la Cámara Baja que los socialistas han cometido un "grave error" al no apoyar la toma en consideración de esta iniciativa prohibicionista. Desde el PSOE, el portavoz parlamentario Patxi López afirmó que su formación se abstuvo porque "lo iban a utilizar como una guerra banderiza".

Urtasun, que inició una cruzada antitaurina nada más llegar al Ministerio de Cultura provocando, entre otras medidas, la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia, ha dicho que es "incomprensible" que el PSOE cambiara de criterio cuando en la Comisión de Cultura en la que se presentó la ILP abrieron la puerta a votar a favor. En la sesión parlamentaria del pasado martes la intervención de la diputada socialista extremeña Maribel García López, dejó muchas dudas sobre la posición final del PSOE que acabó decantándose por la abstención que ha provocado una ola de indignación entre sus socios y las asociaciones antitaurinas promotoras de la ILP.

Urtasun vuelve a la carga

El ministro de Cultura ha lamentado que el PSOE al abstenerse "hurtara el debate que habían pedido y solicitado más de 700.000 firmas" y ha asegurado a los promotores de la ILP que su iniciativa de prohibir la tauromaquia en "el país moderno, el país abierto que somos, el país que ya no tolera la tortura animal terminará por abrirse paso en el Congreso de los Diputados".

En este sentido, Ernest Urtasun ha querido dejar claro que "ayer la ILP no cayó por falta de apoyo social. Cayó por una votación inexplicable del PSOE y yo lo que le quiero decir de una manera muy clara es que ya estamos hablando con los promotores de la ILP para ver de qué manera podemos volver a llevar esto al Congreso de los Diputados". "No vamos a permitir que siga habiendo en el 2025 una ley en vigor que blinde la tortura animal en nuestro país porque la sociedad española ya no tolera la tortura animal", ha añadido.

Responder "con fuerza"

Los promotores de la ILP No es mi Cultura han acusado al PSOE de "cobarde". La abogada Cristina Ibáñez, en declaraciones a Europa Press, ha dicho que le "sorprende que se hayan dejado llevar por la crítica del sector taurino y que se hayan acobardado de esta manera, me parece un escándalo". Afirma que la abstención socialista ha sido "una sorpresa horrible" y que por ese motivo se sienten "absolutamente traicionados" por el PSOE.

Sin embargo, no se dan por vencidos y ha confirmado que el ministro Ernest Urtasun ha hablado con ellos para seguir adelante con la iniciativa prohibicionista. Dice Cristina Ibáñez que responderán "con fuerza" y con un "plan B". "Esas firmas están ahí y van a seguir ahí, ese respaldo social es una herramienta muy poderosa que vale, ya no se puede utilizar en forma de ILP, pero se puede usar de otra forma legislativamente hablando. Vamos a ver qué podemos hacer", ha añadido.

"Es un triunfo de la democracia"

El sector del toro está exultante por el resultado de la votación en el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la ILP de "Censura de la Tauromaquia", como la calificó la Fundación Toro de Lidia. Desde la entidad taurina, su presidente, el ganadero de bravo Victorino Martín, ha dicho a Europa Press que el rechazo de la ILP es un "triunfo de la democracia, de la libertad cultural y del respeto a la diversidad cultural. Cualquier medida tendente a prohibir o limitar de cualquier manera el libre ejercicio de la cultura de las personas es profundamente antidemocrático".

☀️ Hacía mucho, mucho tiempo, que no iba tanta gente a los toros. Y, sobre todo, tanta gente joven. En 2025 estamos viviendo una explosión cultural a favor de la tauromaquia. Todas las imágenes que podéis ver en este hilo corresponden a festejos taurinos celebrados durante esta… pic.twitter.com/HGsuBRIwM7 — Fundación Toro Lidia (@ftorodelidia) October 8, 2025

Victorino Martín ha remarcado que "el pueblo no ha delegado sus derechos sobre la cultura en los poderes públicos" y ha destacado que "ningún gobernante tiene el poder de disponer de la cultura, de modificar la cultura, de reorientar la cultura, y mucho menos de eliminar la cultura. Todos los poderes públicos tienen, sin embargo, la obligación constitucional de conservar y promover la cultura, todas las culturas".