Copa Chenel 2026: lista de los 18 toreros participantes

La Copa Chenel 2026 ya es una realidad. Un total de 18 toreros formarán parte de la sexta edición del certamen de corridas de toros que la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid lleva organizando desde 2021 y que está enmarcado dentro de la Fiesta del Toro y que cada año se va consolidando aún más.



Los nombres de los 18 toreros elegidos se han desvelado en un programa en directo en el canal de YouTube de la Fundación Toro de Lidia. El programa Chenel Reveal ha sido dirigido por el periodista Carmelo López, acompañado por Gonzalo Bienvenida y los aficionados Iván de la Cruz y Daniel de la Morena. En esta sexta edición se mantiene el espíritu internacional con representantes de España, Perú, México y Francia.



Este certamen continúa apostando tanto por toreros jóvenes y como por matadores con amplio bagaje que requieren de una oportunidad para hacerse un hueco en el escalafón. Dos de ellos ocupan los puestos reservados para casos excepcionales que no cumplían con los requisitos establecidos.



El primer nombre confirmado es García Pulido, quien sufrió una cornada en la plaza de toros de Alalpardo la edición pasada que le impidió continuar en el certamen, tiene de nuevo la oportunidad en la presente edición. Alejandro Chicharro, triunfador del Circuito de Madrid 2023 y Mario Navas, triunfador del Circuito de Castilla y León 2023, también estarán presentes en la Copa Chenel. Desde Extremadura llega el matador Tomás Campos. La Rioja está representada por Fabio Jiménez, en su primer año de alternativa. El representante mexicano es Héctor Gutiérrez y desde el país galo llega El Rafi. Repiten en la presente edición Jorge Isiegas, Tomás Angulo, Juan Miguel, Alberto Durán, Manuel Perera, Fernando Plaza, Alejandro Marcos, Manuel Diosleguarde y Álvaro Burdiel. Las plazas de excepción las han ocupado Javier Cortés y el matador peruano Juan Carlos Cubas.

La gran novedad de la presente edición se dio a conocer hace unas semanas y supone la celebración de la Gran Final en la Plaza de Toros de Las Ventas, un marco inigualable para los finalistas y un lugar especial para el torero que da nombre al certamen: Antonio Chenel Antoñete. La Copa Chenel es un certamen de matadores de toros, celebrado en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid y que nació en el año 2021 con el objetivo de potenciar nuevos nombres o rescatar toreros con pocas oportunidades en el escalafón superior. En esta, su sexta edición, con un bagaje de resultados importantes, busca seguir la senda y llegar a los aficionados de la región ofreciendo un certamen con tardes importantes y del gusto de todos ellos.