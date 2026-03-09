Morante hará temporada: todas las fechas confirmadas tras su regreso en Sevilla por Resurrección

Queda poco más de un mes para el regreso a los ruedos de Morante de la Puebla tras la catarsis del 12 de octubre de 2025 en Las Ventas. En esa histórica jornada que puso el colofón a una temporada de récord en Madrid, el genio cigarrero se "quitó la coleta" en una despedida que ha durado muy poco tiempo. El torero de La Puebla del Río fue abriendo poco a poco la puerta a una vuelta que se materializará el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección, en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Una corrida que podría ser televisada por TeleMadrid.

Morante, que acaba de ser reconocido con la Medalla de Andalucía por Juanma Moreno en una gala por todo lo alto el 28 de febrero por el Día de Andalucía, finalmente hará temporada. Lo que parecía que iba a ser un regreso con tardes contadas y en sitios muy concretos va sumando semana a semana nuevos compromisos. El primer golpe lo dio el nuevo empresario de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, José María Garzón, que contrató al cigarrero para cuatro tardes en el abono sevillano.

El genio cigarrero no está anunciado en Las Ventas en el primer tramo de la temporada, Feria de San Isidro incluida, y, con razón, lo lógico sería que su vuelta a la Monumental de la Calle de Alcalá fuera en una fecha y por una razón especial para no quitarle categoría a lo sucedido el 12 de octubre. Sin embargo, Morante de la Puebla continua aceptando compromisos a lo largo de la presente campaña que ya está a pleno rendimiento con las ferias de Valdemorillo y Olivenza ya concluidas y el comienzo de las de Castellón y Valencia. Después de cortar un rabo en Jerez de la Frontera en 2025 en 2026 volverá a torear dos tardes en la plaza gaditana el 15 y el 16 de mayo. En la gran plaza de la provincia, la Plaza Real del Puerto de Santa María, estará anunciado en cuatro tardes el 1, 2, 8 y 9 de agosto.

Según el diario El Mundo, el acuerdo con el empresario de la Plaza Real, Carlos Zúñiga, incluiría otras plazas que gestiona como la de Aranjuez, donde podría hacer el paseíllo el 31 de mayo; Gijón y Palencia. En estos últimos cosos torearía el 15 de agosto y el 1 o 2 de septiembre, respectivamente. Antes de llegar a esas fechas la campaña de Morante de la Puebla pasará, según Zabala de la Serna, por Valladolid el 10 de mayo en la festividad de San Pedro Regalado junto a Roca Rey y Juan Ortega ante toros de Jandilla y por el anfiteatro romano de Nimes el 23 mayo ante reses de El Freixo con Alejandro Talavante y Marco Pérez.

El Mundo asegura que Morante podría torear también en Alicante, Pamplona, Santander o Málaga y que tiene un compromiso firmado con los empresarios Ramón Valencia, exdirigente de la Maestranza, y Toño Matilla para estar los días 11 y 17 de octubre en la Feria del Pilar de Zaragoza si se les adjudica la gestión de la plaza aragonesa tras un polémico pliego de condiciones que ha sido rechazado por gran parte del empresariado taurino. Sin embargo, una de las tardes más esperadas por la afición y, seguramente, por el propio Morante de la Puebla es la reapertura de la Real Maestranza de Caballería de Ronda tras una profunda remodelación. El cigarrero toreará en la vetusta plaza de toros el sábado 5 de septiembre en la tradicional Corrida Goyesca por la festividad de Pedro Romero. Se lidiarán toros de David Ribeiro Telles y Garcigrande para Diego Ventura, Morante, José María Manzanares y Juan Ortega.

Todas las fechas confirmadas de Morante en 2026

Sevilla

Domingo 05 de abril, Domingo de Resurrección. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda

Jueves 16. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández

Lunes 20. Toros de Hnos. García Jiménez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo

Jueves 4 de junio. Corrida del Corpus. Toros de Hnos. García Jiménez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado

Nimes

Sábado 23 de mayo. Toros de El Freixo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Marco Pérez

Ronda

Sábado 5 de septiembre. Corrida Goyesca. Toros de David Ribeiro Telles y Garcigrande para Diego Ventura, Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega

Otras plazas sin confirmación oficial