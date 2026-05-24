Presentación del libro 'Morante, del calvario a la gloria', de Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano, en la Plaza de Las Ventas
Este sábado se ha presentado en la Plaza de Las Ventas el libro Morante, del calvario a la gloria, escrito por los periodistas Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano, en cuya obra rubrican una crónica de la histórica temporada que el maestro de La Puebla del Río culminó el pasado 12 de octubre cortándose la coleta en el coso madrileño. El acto, en el que han intervenido los autores y el también periodista Jesús F. Úbeda ha ejercido de maestro de ceremonias, ha contado además con la participación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
La Sala Alcalá de la Plaza de Toros de Las Ventas ha acogido este sábado la presentación del libro ‘Morante, del calvario a la gloria’, de los periodistas Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano.
El periodista Jesús Fernández Úbeda ha ejercido como maestro de ceremonias de la presentación del libro.
El acto ha contado además con la participación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Diego Sánchez de la Cruz, coautor de ‘Morante, del calvario a la gloria’, ha recordado a los periodistas Elia Rodríguez, Miguel Ángel Moncholi y Julián Agulla.
Javier Romero Jordano explica durante la presentación del libro por qué “Morante es el artista definitivo”.
El periodista Diego Sánchez de la Cruz interviene durante la presentación del libro ‘Morante, del calvario a la gloria’.
El periodista Javier Romero Jordano durante la presentación del libro ‘Morante, del calvario a la gloria’.
Los periodistas Javier Romero Jordano y Diego Sánchez de la Cruz posan en los tendidos de la Plaza de Las Ventas.