Las grandes ausencias del desfile de la Fiesta Nacional: ni 8x8 Dragón, ni carros Leopardo ni Pizarro…

Las calles del centro de Madrid van a ser el escenario este sábado del acto central de la Fiesta Nacional. La tradicional parada militar estará presidida por los Reyes de España y contará con la presencia de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que este año estará presente con el uniforme de gala de la Armada, después de que este verano ingresase para seguir completando su formación militar en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

Este año van a participar 4.092 efectivos de las Fuerzas Armadas, de los que el 87 por ciento serán hombres y el 13 por ciento mujeres. Habrá 85 aeronaves (56 aviones y 29 helicópteros), 166 motorizados (117 vehículos y 49 motocicletas) y 210 caballos. Las cifras se mantienen más o menos respecto al año pasado, aunque la espectacularidad merma por la ausencia de algunos de los grandes vehículos del Ejército de Tierra.

No está anunciada la presencia de los blindados 8x8 Dragón, base de la modernización del Ejército de Tierra, de los que se recibieron siete demostradores en diciembre de 2022 -con cuatro años y medio de retraso sobre el calendario inicialmente previsto- y cuyo programa de entregas de las primeras 348 unidades compradas está provocando serias fricciones entre el Ministerio de Defensa y el consorcio industrial encargado de su producción.

El calendario previsto decía que el consorcio Tess Defence (Santa Bárbara Sistemas, Indra, Sapa y Escribano M&E) deberían haber entregado 34 vehículos 8x8 Dragón en 2023. La realidad es que el Ejército de Tierra no recibió ninguna de estas unidades. Para 2024 estaba prevista la entrega de otras 71 unidades. Las entregas de 2023 y 2024 todavía no han comenzado, aunque el CEO de Santa Bárbara se comprometió en marzo a que este año se entregasen al menos 92 unidades.

Tampoco aparece en el dossier oficial facilitado a los medios de comunicación por el Ministerio de Defensa que vayan a desfilar este año los grandes vehículos del Ejército de Tierra, los que hacen vibrar el asfalto de la ciudad y ocasionan furor entre los espectadores que acuden in situ a disfrutar de la parada militar. No está prevista la presencia de carros de combate Leopardo, ni de los VCI (Vehículos de Combate de Infantería) Pizarro, ni de obuses autopropulsados M109.

Estos tres últimos vehículos sí desfilaron el año pasado con motivo de la Fiesta Nacional, y en el mismo escenario que se celebra este año –se mantiene el recorrido entre el Paseo del Prado y la plaza de Colón debido a las obras alrededor del estadio Santiago Bernabéu– pero lo hicieron encima de góndolas, no del asfalto. Este año los responsables del desfile han decidido que era mejor no contar con estos vehículos.