El jefe de la UME, sobre posibles errores en la tragedia de la DANA: "Nadie podía prever la magnitud de lo que ocurrió"

El jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), teniente general Javier Marcos, ha dicho este viernes que los servicios de emergencias actuaron de forma correcta una vez tuvieron conocimiento de los primeros efectos producidos por las inundaciones que trajo consigo la DANA o Gota Fría durante la pasada semana en la provincia de Valencia. Así lo ha querido dejar claro durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Defensa.

"Le voy a decir la respuesta que me dio un ciudadano en Picaña. Le dije, ‘mire usted, ¿usted cree que falló algo? ¿Usted cree que hemos llegado tarde?’ Y se ponía a llorar y me decía ‘no, no, aquí nadie ha llegado tarde’. Sabe usted lo que es ver el Ebro, esa cantidad de agua, en un frente de 100 metros, con un volumen de miles de metros cúbicos, con una altura que decía de 8 metros… ¿sabe usted que es que se le venga eso encima?", ha comenzado.

"Es que nadie podría prever la magnitud de lo que ocurrió. Es que la velocidad del agua desde el inicio de las cuencas, junto con el lodo… Eso no lo podía prever nadie. Toda la información que se proporcionó era buena. Y la contrastamos nosotros mientras ya estábamos actuando para llegar lo antes posible. Intervinimos lo antes posible", ha continuado el máximo responsable del operativo militar de auxilio a las zonas afectadas por la DANA.

"Por lo tanto, yo creo que, por lo menos desde el punto de vista de la Unidad Militar de Emergencias, lo que a mí me llegó, no falló. Se informó en tiempo oportuno todo lo que se pudo. Y la acción con los organismos de la Comunidad Autónoma de Valencia y el Ministerio del Interior fue perfecta. Y se actuó de forma coordinada", ha concluido sobre posible errores de actuación o de falta de información correcta.

El jefe de la UME ha explicado que el mayor reto al que se enfrentan en estos momentos las Fuerzas Armadas en la provincia de Valencia es que "la gente pueda hacer lo de siempre cuanto antes" y ha asegurado que se mantendrán en la zona el tiempo necesario: "Les aseguro que las Fuerzas Armadas estaremos todo el tiempo que haga falta. Seguiremos dándolo todo, todo el tiempo que haga falta. Les pido que estén tranquilos, porque estaremos con todos los valencianos, sin descanso, hasta el final".

Pese a las preguntas de los periodistas, no ha entrado a valorar si el Gobierno de la Comunidad Valenciana o la delegada del Gobierno en la región debieron pedir la activación del nivel operativo 3 de emergencia o si lo debió activar el Ministerio del Interior a iniciativa propia. Un hecho que habría dado a Fernando Grande Marlaska el mando único de la situación y le habría permitido utilizar medios incluso de comunidades autónomas no afectadas por la tragedia.

"En la situación operativa 2 corresponde el mando a las Comunidades Autónomas. Estamos fortaleciendo su sistema de mando y control y su sistema de comunicaciones. Claro que hacemos autocrítica. Pero no ahora, siempre. Lo hacemos constantemente y en esta operación también lo haremos", ha dicho mezclando su respuesta con otra pregunta relativa a la autocrítica que están realizando por su actuación.