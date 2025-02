Robles visita Indra tras el cambio de cúpula forzada por el Gobierno y en plena crisis por los retrasos del 8x8 Dragón

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada por su número dos, Amparo Valcarce, ha visita este jueves las instalaciones de Indra. La empresa, que tiene una importante cantidad de accionariado controlado directamente por el Gobierno a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), ha sido la elegida para ser el gran motor y referente de la industria española de Defensa a largo plazo.

El momento no podía ser más oportuno. El Gobierno ha dado hace unas semanas un golpe de mano en Telefónica utilizando para ello al hasta ese momento presidente de Indra, Marc Murtra, lo que ha obligado a cambiar la presidencia de la compañía, que ha recaído en Ángel Escribano, el hombre fuerte –junto a su hermano– de Escribano M&E, otra de las empresas que emerge con fuerza desde hace años en el sector de la Defensa y accionista de Indra.

Y en poco menos de unos días Indra se ha hecho con el accionariado mayoritario de Hispasat, otra empresa controlada por la SEPI, dedicada al sector aeroespacial. Dentro de Hispasat se encuentra Hisdesat, la empresa que gestiona los satélites de comunicación e inteligencia militar y que hace unos días lanzó con éxito al espacio el SpainSat NG I, un satélite que se sitúan en el Top10 mundial en comunicaciones.

Pero el momento no es sólo caliente por los movimientos de la cúpula de Indra y la compra de empresas públicas en torno a Indra, sino porque ésta empresa, tras otro golpe de mano del Ministerio de Defensa el pasado otoño, se ha convertido en pieza clave del blindado del 8x8 Dragón, el programa sobre el que pivota la modernización del Ejército de Tierra, y que ha regresado en los últimos tiempos a la senda de la pesadilla.

Entregado los demostrados del 8x8 Dragón con cuatro años de retraso, el consorcio que lo fabrica debió entregar las primeras treinta unidades en 2023. No cumplió y hubo que reprogramar las entregas. La citada reprogramación estableció que el consorcio debía entregar un total de 92 unidades en 2024. No cumplió y el coronel encargado de gestionar el programa dimitió el pasado diciembre. A día de hoy todavía no se entregado ni una unidad.

La ministra de Robles a Indra tiene mucho de meter presión para enderezar un programa que es clave para Defensa y el Ejército de Tierra. La previsión en estos momentos, según explicaron fuentes del Ministerio de Defensa la pasada semana, es que el consorcio entregue las primeras unidades del blindado este mes de febrero y que durante el año 2025 entregue un total de 92 unidades del 8x8 Dragón.

Pero no sólo este programa es clave para Defensa. Indra es parte de la gran mayoría de los grandes programas de armamento, los denominados Programas Especiales de Modernización (PEM). Como ejemplo claro, es la cabeza visible de España dentro del FCAS, el programa que desarrollará junto a Francia y Alemania un caza de sexta generación que tendrá que sustituir en el futuro de los Eurofighter Typhoon del Ejército del Aire y el Espacio.