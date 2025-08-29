Estados Unidos impone sanciones a una red dedicada a financiar programas de armas de Corea del Norte

El gobierno de Donald Trump ha anunciado este miércoles un paquete de medidas para sancionar a una red que supuestamente está financiando programas armamentísticos de Corea del Norte, que incluye a un ciudadano ruso y a uno norcoreano, según una nota de prensa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que pertenece al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sancionado a Vitaliy Sergeyevich Andreyev y Kim Ung Sun y a las empresas Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd y Korea Sinjin Trading Corporation por "su participación en un plan fraudulento de trabajadores de tecnología de la información (IT) orquestado por el gobierno de la República Popular Democrática de Corea", según una nota de prensa.

The North Korean regime continues to target American businesses through fraud schemes involving its overseas IT workers, who steal data and demand ransom. Under President Trump, Treasury is committed to protecting Americans from these schemes and holding the guilty accountable. https://t.co/k4dQfeBeDk — Under Secretary John Hurley (@UnderSecTFI) August 27, 2025

"El régimen norcoreano continúa atacando a empresas estadounidenses mediante esquemas de fraude que involucran a sus empleados de IT en el extranjero, quienes roban datos y exigen rescates", ha señalado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, John K. Hurley, en su cuenta de X.

Andreyev y Kim Ung Sun

El Departamento de Tesoro ha indicado que Vitali Sergeyevich Andreyev facilita pagos a una empresa que está asociada al Ministerio de Defensa de Corea del Norte que tiene como empleados a profesionales de tecnologías de la información en Rusia y Laos.

Desde al menos diciembre de 2024, Andreyev ha estado colaborando com Kim Ung Sun, un funcionario consular económico y comercial de Corea del Norte con sede en Rusia, para facilitar diferentes transferencias financieras por un valor total, según la nota de prensa del mismo departamento, de 600.000 dólares (aproximadamente 517.000 euros) mediante la conversión de criptomonedas en dinero en efectivo.

Por otro lado, el citado departamento ha señalado que la empresa Shenyang Geumpungri es una empresa fachada china de Chinyong y que desde el año 2021 ha obtenido más de un millón de dólares para Chinyong y Korea Sinjin Trading Corporation (Sinjin), una empresa subordinada al Buró Político General del Ministerio de Defensa de Corea del Norte.