La coalición europea para mandar tropas de paz a Ucrania no despega: muchos aliados mantienen sus dudas

No hay nada claro sobre el final de la guerra en Ucrania. La segunda invasión rusa en 2022, tras la primera que concluyo con la anexión de Crimea, está prácticamente paralizada. Hace tiempo que los movimientos en el frente de batalla no se traducen en grandes éxitos y, aunque el ejército ruso sigue manteniendo la iniciativa, sus resultados no están cristalizando en avances destacados o decisivos para decidir el conflicto.

Los países europeos saben que, al final, habrá que abrir un proceso de negociación con Rusia, porque ni Ucrania ni ellos –que la están sosteniendo con dinero y material militar– pueden mantener un conflicto de manera indefinida. Es por eso que hace meses que están empezando a diseñar un plan para el día después. Para que acabe como acabe la guerra la integridad territorial de la Ucrania que sobreviva quede garantizada.

La principal iniciativa en estos momentos está liderada por Reino Unido y Francia. Se trata de la Coalición de Voluntarios, es decir, del envío de una fuerza militar a la frontera ucraniana con Rusia –la que quede marcada– para tratar de persuadir a Moscú de que no es buena opción llevar a cabo una tercera invasión de Ucrania. Reino Unido y Francia serían los primeros en aportar tropas a esa coalición de voluntarios.

Pero la idea no termina de convencer a todos los países aliados de Ucrania. Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, cuatro países fronterizos con Rusia, se han mostrado fervientes partidarios de la iniciativa, así como Bélgica. Australia se ha mostrado abierta al envío de tropas. Suecia, Turquía y Dinamarca han dado una respuesta positiva pero condicionada a las circunstancias finales. Canadá deja abierta la posibilidad de enviar tropas, pero no lo asegura.

A partir de ahí, las dificultades. Alemania dio un no inicial, aunque su ministro de Defensa se ha mostrado menos cerrado e, incluso, abierto al diálogo en las últimas semanas. Sin embargo, otros países como Polonia, Italia, Grecia, Hungría y Eslovaquia ya han anunciado su no rotundo al envío de efectivos de sus nacionales a la futura frontera ruso-ucraniana. Al igual que estos, España se mantiene de momento en el rechazo.

Este miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha participado en una reunión previa por videoconferencia para preparar el encuentro en París en el que los jefes de Estado y de Gobierno de los países aliados se reunirán para abordar este tema. En la misma estará también el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se juega el futuro de su país. También el presidente español, Pedro Sánchez.

Pero sobre el encuentro va a permanecer una sombra de duda. No es otra que la reacción que tendrá Estados Unidos si finalmente sale adelante la Coalición de Voluntarios. Si la Estados Unidos de Donald Trump apoyará la misma, ya se enviando sus propios tropas o sólo con firmeza política, lo que será determinante para saber la seriedad que esas tropas supondrán para Vladimir Putin. O si Estados Unidos se desentiende totalmente de la coalición.

