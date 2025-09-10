Kim Jong-un supervisa la prueba de un cohete de combustible sólido para misiles con capacidad nuclear

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha supervisado una prueba de un cohete de combustible sólido empleado para misiles de largo alcance con capacidad para portar cabezas nucleares, dentro de los progresos por parte del Corea del Norte en desarrollo de sus capacidades militares y en medio de las tensiones con sus vecinos del sur.

La prueba se llevó a cabo el lunes y ha sido la última prueba dentro del "proceso de desarrollo" del cohete que cuenta con "fibra de carbono", según la información de la agencia coreana KCNA recogida por Europa Press. Esta es la novena prueba realizada hasta el momento y es posible que se realice próximamente una prueba de un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM).

Expansión nuclear de Corea del Norte

Kim Jong-un ha puesto en valor los avances en el programa y ha calificado de "un éxito" la prueba. "Marca un cambio significativo a la hora de expandir y fortalecer a las fuerzas estratégicas nucleares de Corea del Norte", señala la agencia KCNA sobre las declaraciones del líder norcoreano en una breve nota de prensa.

Por otro lado, la agencia surcoreana Yonhap ha señalado que la prueba ha tenido lugar una semana después de que Kim Jong-un revelase su nuevo misil balístico intercontinental de próxima generación en desarrollo: el Hwasong-20.

Además, esta prueba se produce después de la asistencia del líder norcoreano al desfile militar del 80 aniversario de la victoria de China sobre Japón, la primera visita de Kim Jong-un a Pekín en seis años.

Tensión con los vecinos del Sur

La prueba de este lunes se ha producido semanas después de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, anunciase un plan en tres partes para lograr la desnuclearización completa de la península de Corea aunque señaló también su colaboración con Estados Unidos. De hecho, un día antes de anunciar este plan, la hermana del líder norcoreano señaló que cualquier ciudadano de Corea del Sur es "un perro fiel de primera clase" de Estados Unidos.

De igual manera, a finales de agosto un portavoz del Comando de Naciones Unidas (UNC) informó de que unos 30 militares norcoreanos habían cruzado la Línea de Demarcación Militar (MDL) entre Corea del Sur y Corea del Norte. El ejército surcoreano tuvo que responder con disparos de advertencia.