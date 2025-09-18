Un oficial británico guía al destructor estadounidense USS Winston S Churchill en su visita a Portsmouth

Un oficial de la Marian Real británica ha guiado el buque de guerra estadounidense USS Winston S Churchill, que lleva el nombre en honor al ex presidente del Reino Unido, el pasado domingo hasta Portsmouth para realizar una visita simbólica.

Desde la Royal Navy señalan que este buque siempre se despliega con un navegante británico "como un guiño al nombre del destructor" y al "estrecho vínculo" entre ambos países.

British navs, US destroyer 🇬🇧🤝🇺🇸#RoyalNavy officer Lieutenant Commander Owen Long is the navigator of the @USNavy's USS Winston S Churchill and brought her into @HMNBPortsmouth for a symbolic visit that underscores the close bonds between the navies.https://t.co/EYMgXXin3K pic.twitter.com/ALSUaQ8Vkc — Royal Navy (@RoyalNavy) September 17, 2025

El teniente comandante Owen Long ha sido el encargado de dirigir este domingo al destructor de clase Arleigh Burke y a los 370 marineros hacia Portsmouth como parte de una escala durante las operaciones con el 12.º Grupo de Ataque de Portaaviones de la Armada de los EE. UU. El USS Winston S Churchill es el principal escolta del portaaviones USS Gerald R. Ford, que lidera las operaciones del 12.º Grupo de Ataque.

"El capitán tuvo la amabilidad de permitirme subirla. Fue un verdadero privilegio pasar por Torre Redonda y ver a mi novia Emily en la torre saludándonos con la mano.", ha señalado el teniente comandante Long.

En una nota de prensa de la Marina Real británica señalan que la tripulación del barco ha estado visitando la ciudad de Portsmouth, incluyendo el Museo Nacional de la Marina Real Británica. "Mucha gente me ha parado en los pasillos para pedirme recomendaciones de restaurantes en Portsmouth, y estoy encantado de poder facilitarles la tarea", comenta Long. "Me siento mitad navegante, mitad guía turístico", añade.

Owen Long, que está destinado el Florida cuando la embarcación no está desplegada, ha señalado también que intenta mantener el espíritu británico. "Cuando todos toman su café de la mañana, yo tomo mi té, e intento que el té también sea más popular a bordo y que sea menos probable que lo tiren al puerto", señala el teniente comandante al que le gusta "aprovechar la oportunidad para fortalecer esa relación entre el Reino Unido y Estados Unidos, que es tan importante para nosotros".

La Royal Navy señala que se espera que el USS Winston S Churchill parta de Portsmouth este jueves para reanudar las operaciones del Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford.