La OTAN elige a Saab para liderar su nuevo proyecto de espacio de batalla submarino

La empresa sueca de defensa Saab ha sido elegida para liderar el programa de la Red de Misiones Espaciales Submarinas Aliadas de la OTAN (AUWB-MN), por lo que supone un nuevo paso en la integración de sistemas marítimos tripulados y no tripulados en la Alianza. En concreto, el consorcio MANGROVE (liderado por Saab) comenzó el proyecto de manera oficial el 1 de septiembre de 2025, según una nota de prensa de la empresa sueca el pasado viernes.

Este proyecto consiste en "diseñar una arquitectura de referencia y un entorno de prueba y referencia para una red de misión que aprovecha sistemas tripulados y no tripulados, por encima, sobre y debajo del agua", según Saab.

Esta red de misiones servirá para intercambiar información de manera rápida y segura y facilitar la integración entre dominios. Desde Saab señalan que este resultado se espera que se convierta en "un nuevo estándar para la OTAN".

De igual manera, este proyecto está patrocinado por doce países: Reino Unido, junto con Suecia, Estados Unidos, Australia, España, Alemania, Italia, Portugal, Canadá, Países Bajos, Dinamarca y Noruega. Estos países se han comprometido a adoptar el estándar desarrollado en este proyecto.

"El proyecto AUWB-MN representa un avance significativo en la modernización de nuestras capacidades de combate y en la capacidad de los aliados de la OTAN para operar conjuntamente de forma eficaz en el futuro del dominio submarino", ha señalado el director de proyecto de la Iniciativa de Defensa Inteligente de Barreras de Guerra Antisubmarina de la OTAN, David Burton.

Nuevo submarino

Por otro lado, en el ámbito de la guerra submarina, Saab anunció a finales de agosto que había firmado un contrato con la Administración Sueca de Material de Defensa (FMV) para desarrollar un submarino autónomo para Suecia. El contrato asciende a 60 millones de coronas suecas (5.435.400 euros aproximadamente).

Saab to develop large autonomous underwater vehicle for Sweden. Saab has signed a contract with the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) for a larger uncrewed underwater vehicle. Read more here: https://t.co/95chfOFSPv#SuperiorAtSea #Underwater #LUUV pic.twitter.com/NlA02GtJvD — Saab (@Saab) August 29, 2025

Autonomous Ocean Core, el sistema de control autónomo de Saab para proporcionar capacidades autónomas a las embarcaciones, se integrará en los sistemas del nuevo submarino. Desde Saab señalaron que las pruebas están previstas para mediados del año 2026.