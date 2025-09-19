España ofrece tres cazas, un avión A400M de reabastecimiento y un radar para la nueva misión anti-Rusia de la OTAN

El Gobierno de España ha ofrecido a la OTAN participar en la nueva misión defensiva anti-Rusia en Europa del Este con tres cazas Eurofighter Typhoon, un avión A400M de reabastecimiento en vuelo y un radar aéreo, según han explicado fuentes militares en las últimas horas. La decisión final sobre qué medios aportará cada aliado se concretará en la reunión del Comandante Supremo Aliado (SACEUR) con el Comité Militar de la OTAN.

La misión, a la que se ha llamado "Centinela Oriental", fue anunciada hace justo una semana por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras la violación del espacio aéreo polaco por una veintena de drones rusos que supuestamente iban a atacar a Ucrania, lo que fue considerado como una provocación "sin precedentes". Violaciones del espacio aéreo similares se han venido produciendo durante los últimos días, aunque no de tanta intensidad.

Fuentes militares han explicado que la primera aportación de medios española saldría principalmente del destacamento aéreo desplegado actualmente en Lituania, y que en las últimas semanas ha visto intensificada su actividad de intercepción de aeronaves rusas que vuelan habitualmente entre el exclave ruso de Kaliningrado y Rusia con el transpondedor apagado y sin plan de vuelo notificado.

El Destacamento Vilkas, que se encuentra desde principios de agosto en la vieja base soviética de Siauliai (Lituania), está compuesto actualmente por ocho cazas Eurofighter Typhoon del Ala 11 (Morón de la Frontera, Sevilla), un avión A400 de reabastecimiento en vuelo del Ala 35 (Zaragoza), además de por casi 200 militares del Ejército del Aire procedentes de 15 unidades diferentes, entre pilotos, mecánicos, armeros, personal médico…

Aunque el despliegue inicial estaba pensado en Polonia, el país que ha sufrido la agresión rusa a su espacio aéreo más contundente en los últimos meses, el debate ha dado un giro en los últimos días y no está claro que vaya a posicionarse en este país. Hay voces incluso que hablar de la posibilidad de que pueda situarse en Rumanía –que también ha sufrido una agresión menor en las últimas semanas– u otro de la Europa del Este.