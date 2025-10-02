Marine Instruments se alía con IGG para llevar su dron de defensa M5D-Airfox a Oriente Medio

La empresa española Marine Instruments ha firmado un acuerdo estratégico con International Golden Group (IGG), perteneciente al conglomerado de defensa emiratí EDGE. El pacto permitirá representar y comercializar su tecnología de defensa en Oriente Medio, uno de los mercados más activos del mundo en inversión militar y modernización de capacidades de vigilancia y seguridad marítima.

El acuerdo otorga a IGG la representación exclusiva del dron M5D-Airfox, un RPAS solar de ala fija diseñado para operaciones de vigilancia marítima. Este sistema, ya en servicio con la Armada española, combina autonomía, bajo mantenimiento y capacidad de integración en plataformas navales, lo que lo convierte en una herramienta de alto valor estratégico para misiones de defensa costera.

Con esta alianza, Marine Instruments refuerza su presencia en el sector de la defensa y consolida su estrategia de internacionalización. La compañía, con sede en Boiro (La Coruña), ha evolucionado desde la tecnología pesquera de precisión hacia soluciones avanzadas para seguridad marítima, apostando por la innovación nacional como motor de crecimiento en mercados altamente competitivos.

El CEO de Marine Instruments, Gabriel Gómez, ha subrayado que el acuerdo "valida la calidad y la innovación de nuestros sistemas y nos abre las puertas a un mercado clave". Desde IGG, su máximo responsable, Fadel Al-Kaabi, ha calificado el M5D-Airfox como "una solución disruptiva" y destacó su valor para fortalecer las capacidades tecnológicas de defensa en la región del Golfo.