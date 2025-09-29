Navantia exhibe en Portugal cómo será la defensa del futuro con sistemas no tripulados y redes tácticas avanzadas

Navantia ha exhibido en Portugal su papel central en la defensa del futuro. La compañía española ha participado en el ejercicio internacional REPMUS 2025, donde ha probado las capacidades más avanzadas en vehículos no tripulados y redes tácticas inteligentes. El objetivo ha sido claro: integrar sistemas autónomos y plataformas navales en un entorno de combate totalmente conectado y coordinado bajo los estándares de la OTAN.

El ejercicio REPMUS (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems) se celebra cada año en la base naval de Tróia, Portugal, y reúne a las principales marinas aliadas y empresas tecnológicas. En la edición de 2025, Navantia ha presentado soluciones que permiten controlar enjambres de buques y submarinos no tripulados, capaces de operar conjuntamente y compartir información en tiempo real con unidades tripuladas.

Las pruebas han incluido maniobras con vehículos de superficie y submarinos autónomos en misiones de vigilancia, guerra antisubmarina y defensa de infraestructuras críticas. La tecnología de Navantia ha permitido coordinar múltiples plataformas simultáneamente, integrándolas en una red táctica común. Esta innovación multiplica la capacidad de respuesta de las flotas aliadas y refuerza la seguridad marítima en entornos de alta amenaza.

Navantia ha consolidado así su posición como referente europeo en sistemas de combate inteligentes, continuando el trabajo iniciado en REPMUS 2024 con su sistema NAIAD, capaz de gestionar vehículos no tripulados desde centros de mando o directamente desde un buque. Su integración con las plataformas aliadas demuestra la madurez tecnológica alcanzada por la industria española en un ámbito estratégico para la defensa del siglo XXI.

Durante las maniobras, también se han desarrollado ejercicios de seguridad del lecho marino, vinculados a la Seabed Security Conference, centrados en proteger cables submarinos e infraestructuras energéticas. Estas operaciones reflejan la creciente importancia del dominio subacuático, donde las tecnologías autónomas y las comunicaciones cifradas serán determinantes.

La participación española en REPMUS 2025 ha reforzado el compromiso del país con la innovación y la defensa aliada. En un contexto de rivalidad global y competencia tecnológica, Navantia ha apostado por un modelo de defensa conectada, autónoma y soberana, que combina inteligencia artificial, sensores de nueva generación y cooperación internacional. España demuestra así que puede liderar la transformación digital de la guerra naval del futuro.