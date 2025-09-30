UAV Navigation-Grupo Oesía prueba con éxito su solución de control de vuelo resiliente a jamming y spoofing

UAV Navigation-Grupo Oesía ha puesto a prueba con éxito su sistema de control de vuelo frente a ataques de jamming y spoofing. en el reciente ejercicio Jammertest 2025, celebrado en Andoya (Noruega). La tecnología ha demostrado una navegación resiliente y segura en escenarios de interferencia electromagnética extrema, asegurando que las aeronaves no tripuladas continuaran ejecutando sus misiones sin interrupciones, incluso ante perturbaciones sofisticadas diseñadas para comprometer la señal GNSS.

El Jammertest es un evento anual de alto nivel, organizado por autoridades noruegas, que simula amenazas de guerra electrónica en un entorno controlado. Estas pruebas permiten a empresas y organismos de defensa validar sistemas de navegación resistentes bajo condiciones operativas reales. Expertos internacionales supervisan la capacidad de los sistemas para resistir interferencias parciales o totales y suplantaciones sofisticadas de señales satelitales, evaluando su fiabilidad en escenarios críticos.

Durante la semana de ensayos, UAV Navigation-Grupo Oesía ha expuesto su solución a un amplio espectro de perturbaciones, incluyendo interrupciones de GNSS, intentos de spoofing y bloqueos de distintas intensidades. Gracias a los autopilotos VECTOR y al Sistema de Navegación Visual VNS01, los drones mantuvieron estabilidad y ejecución de misión, demostrando la capacidad de adaptación de los algoritmos internos ante degradaciones repentinas de señal, reforzando la resiliencia operativa del sistema.

No es la primera vez que la compañía española somete sus sistemas a entornos hostiles. UAV Navigation-Grupo Oesía ha demostrado su eficacia frente a unidades militares especializadas en Counter-UAS (C-UAS) y mantiene un historial de operación continua en entornos complejos sin GNSS. Esta experiencia consolida al sistema como referencia en navegación confiable, capaz de operar de manera segura donde las señales satelitales son inexistentes o comprometidas, en misiones de defensa y aplicaciones civiles.

Además de validar la resistencia del sistema, las pruebas permitieron recopilar datos para mejorar continuamente los autopilotos VECTOR y el Sistema de Navegación Visual VNS01. La compañía mantiene un compromiso constante con la innovación tecnológica y la validación rigurosa, garantizando que sus soluciones sigan liderando en navegación resiliente y autónoma, asegurando fiabilidad incluso en escenarios donde las amenazas electrónicas representan un desafío crítico para el control de vuelo de UAVs.