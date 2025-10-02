Militares franceses abordan un petrolero que podría ser una base de drones rusos

Francia abordó este fin de semana un petrolero situado frente a sus costas desde hace varios días, sospechoso de formar parte de la conocida como flota "fantasma" rusa: buques antiguos que operan ocultando sus vínculos con el régimen para burlar las sanciones.

Las autoridades francesas sospechan que el buque, de 244 metros y construido en 2007, pudo servir como base de operaciones de incursiones de drones rusos en Europa. En concreto, el buque, que ha navegado con los nombres de Pushpa y Boracay bajo bandera de Benín, podría haberse utilizado para el lanzamiento de los drones que paralizaron el aeropuerto de Copenhague y otros aeródromos daneses la semana pasada.

🇫🇷 French armed forces were spotted boarding the Russian tanker detained off Saint-Nazaire, Loire-Atlantique near the Bay of Biscay. The 244-meter oil tanker, named "PUSHPA" or "Boracay," is registered under Benin's flag but has frequently changed flags and names, including… https://t.co/tFJnQLVxMb pic.twitter.com/opD0BHeeB4 — Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) October 1, 2025

La Fiscalía anunció este martes que durante el abordaje dos de los tripulantes fueron detenidos, el comandante y su segundo. Según la cadena BFMTV, se les acusa de posible falsificación del pabellón del barco. Medios locales señalan que no pudieron demostrar la nacionalidad del buque y que no cooperaron con las autoridades. El petrolero se encuentra en Saint-Nazaire, donde está siendo inspeccionado.

Datos de la web de seguimiento de barcos Vesselfinder señalan, según varios medios, que el petrolero se encontraba cerca de la costa de Dinamarca cuando se detectaron los drones. Había partido del puerto ruso de Primorsk. Según su trayectoria, el primer día de incursión de drones en Dinamarca estaba frente a las costas de Polonia y Suecia y luego se situó frente a las danesas, en una zona donde también se habían identificado otros dos buques de la flota fantasma. Un día después, navegó frente a la isla danesa de Lolland, entró en el estrecho de Grand Belt y en la noche del 25 de septiembre emprendió rumbo hacia el sur por el Canal de la Mancha. Las autoridades francesas detectaron tres días después un cambio de dirección para situarse frente a Saint Nazaire, un cambio que alertó a las autoridades francesas y que llevó al envío de una fragata.

Horas antes de que se conociera la intervención militar, el presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió a este barco a su llegada a la cumbre europea de Copenhague. "Hay irregularidades muy importantes cometidas por esta tripulación que justifican la apertura de un procedimiento judicial", afirmó Macron, al tiempo que pidió "prudencia" sobre su posible vínculo con los drones que sobrevolaron Dinamarca.