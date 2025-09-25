Dinamarca vuelve a detectar drones en su espacio aéreo, algunos sobre una base militar

Dos días después de que el Gobierno de Dinamarca denunciara una incursión de drones en el aeropuerto de Copenhague, que tuvo que interrumpir su actividad varias horas, el país ha vuelto a detectar drones en su espacio aéreo que esta vez han afectado a varios aeropuertos de menor tamaño.

Según informan varios medios, el aeropuerto de Aalborg tuvo que cerrar durante la noche por avistamientos de drones, que también fueron detectados en los aeropuertos de Esbjerg y Sönderborg. Además, también se localizaron en la base militar de Skrydstrup.

El responsable policial Jesper Bojgaard precisó que los drones fueron localizados sobre las 21.44 horas y anunció una investigación que contará con respaldo del Ejército y de Inteligencia. Aún es pronto, señaló, para saber cuál era su objetivo y quién los ha enviado.

❗️Regarding the drones in Denmark 🇩🇰Drones circled over Denmark overnight ▪️A state of emergency may be declared in the country, TV 2 reports. ▪️Drones were spotted near airports in Olsburg, Esbjerg, Sønderborg, and at Skrydstrup Air Base, where F-16 and F-35 aircraft are… pic.twitter.com/zsafqamEgI — Tony (@Cyberspec1) September 25, 2025

Otro responsable policial apuntó que la incursión fue similar a la detectada hace dos días, que la primera ministra danesa Mette Frederiksen, calificó de "ataque grave" y tras la que la UE ve a Rusia.

El régimen que preside Vladimir Putin reaccionó a las acusaciones hablando de una "histeria exaltada" en Europa. Según afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, las acusaciones no tienen fundamento ni "pruebas".