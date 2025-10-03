La amenaza de los drones llega a Alemania: cierre del aeropuerto de Múnich y espionaje de infraestructuras críticas

Diecisiete vuelos han sido cancelados y cientos de personas han tenido que pasar la noche en el aeropuerto de Múnich tras su cierre por el avistamiento de varios drones. El aeropuerto, el segundo más grande de Alemania, reabrió a primera hora del viernes.

Según medios locales, varias personas informaron la pasada noche de la presencia de drones en las cercanías del aeropuerto. A las 22.18 horas las pistas fueron cerradas mientras agentes de la Policía estatal y federal y medios aéreos buscaban los aparatos, sin éxito.

La incursión en el sur del país llega días después de que se detectaran varios drones en el norte, sobre el estado de Schleswig-Holstein, muy cerca de Dinamarca. Según Der Spiegel, el objetivo de los drones habría sido espiar infraestructuras críticas.

Un informe revela que varios de estos aparatos volaron en paralelo con el fin de hacer mediciones de fábricas y edificios gubernamentales. Las instalaciones que sospechan que pudieron ser espiadas son entre otras una refinería en Heide, la sede del parlamento regional, una planta de la división naval de Thyssenkrupp y el hospital de Kiel.

Los avistamientos en Alemania llegan tras múltiples incursiones similares en otros países de Europa como Polonia, Rumanía o Dinamarca, donde el objetivo fue también el aeropuerto. En Francia, el pasado fin de semana militares abordaron un buque sospechoso de formar parte de la denominada flota fantasma rusa que podría estar siendo utilizada para el lanzamiento de estos objetos sobre infraestructuras críticas.