Tusk denuncia nuevas provocaciones de Rusia en el Báltico: "Tenemos incidentes cada semana"

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha denunciado este jueves un nuevo "incidente" que involucra en esta ocasión a buques rusos cerca del puerto de Szczecin, uno de los más importantes del mar Báltico. Tusk ha señalado durante la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague que "tenemos provocaciones cada semana".

De igual manera, el primer ministro ha señalado que este tipo de "provocaciones" también son frecuentes en la frontera con Bielorrusia.

Las miradas están puestas en Polonia desde que durante la madrugada del 10 de septiembre el ejército polaco neutralizase varios drones rusos que penetraron en su espacio aéreo en una "violación sin precedentes".

Discusión entre Tusk y Orbán

Tusk también ha señalado a los países europeos que todavía tienen la "ilusión" de que no está teniendo lugar una guerra. "Es una agresión en toda regla (...) un nuevo tipo de guerra, muy compleja, pero guerra", ha comentado según Europa Press.

Estas palabras eran claramente una alusión al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con quien ha protagonizado un momento de tensión ante los medios.

"La guerra es blanco o negro: Rusia lucha contra Ucrania, así que la única pregunta es: ¿de qué lado estás? Está clara la postura de Polonia, la de la OTAN y la de Europa, y, por desgracia, creo que está clara la de Viktor Orbán", ha señalado Tusk.

El mandatario polaco ha defendido que la guerra de Rusia y Ucrania también es una guerra europea y ha puesto como ejemplo la mencionada violación del espacio aéreo polaco, las flotas y las "operaciones híbridas".

Ya ante los medios, Orbán se ha preguntado cuál es la razón para temer a Rusia cuando Europa gasta más dinero en armamento. Ante lo que Tusk ha respondido, para rebajar el tono, que "me encanta cuando usa mis argumentos".

Dear Prime Minister @donaldtusk, Russia is at war. Ukraine is at war. Hungary is not. I understand that you stand firmly on the side of Ukraine. Please understand that we stand firmly on the side of Hungary. Your question is who will win the Russia–Ukraine war. My question is… https://t.co/myjLnGFeic — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025

Posteriormente, en redes sociales Donald Tusk ha interpelado al mandatario húngaro para recordarle que "fue Rusia quien inició la guerra contra Ucrania" y que "en estos tiempos, la única pregunta es de qué lado estás".

Ante estas palabras, Orbán ha respondido a Tusk que "su pregunta es quién ganará la guerra entre Rusia y Ucrania" mientras que la pregunta del primer ministro húngaro es "cómo podemos poner fin a la guerra, salvar decenas de miles de vidas y garantizar seguridad a los húngaros".