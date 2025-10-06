MBDA suministrará el misil de nueva generación Teseo MK2/E a las fragatas de la Armada italiana

El grupo multinacional europeo MBDA ha firmado un contrato con la Dirección Nacional de Armamento Naval para la producción del misil antibuque TESEO MK2/E para la Armada Italiana, según ha informó la compañía en una nota de prensa el lunes pasado.

Este contrato busca equipar a las nuevas fragatas de la Armada Italiana con estos misiles antibuque de nueva generación. Entre estas fragatas se incluyen las de clase FREMM EVO, los MPCS/PPA y los destructores DXX de nueva generación. Este misil también complementará la anterior versión del MK2/A, actualmente en servicio en la clase FREMM y Horizon.

🇮🇹📝 New production contract for TESEO MK2/E

MBDA has signed a new production contract with the Italian Navy for the #TESEOMK2E anti-ship missile, the next-gen system designed to meet today's evolving defence needs. pic.twitter.com/S3ChX6vGOC — MBDA (@MBDAGroup) September 29, 2025

El Director Ejecutivo de Ventas y Desarrollo de Negocio del Grupo MBDA y Director General de MBDA en Italia, Lorenzo Mariani, ha remarcado el "éxito" que supone este contrato. "Estoy especialmente orgulloso de la firma de este contrato, que confirma el éxito de un proceso liderado en plena sinergia con nuestra Armada", ha comentado Mariani.

De igual manera, también ha señalado que la producción de este misil "cumple plenamente con los requisitos de la Armada" y añade una nueva "capacidad de referencia en el ámbito antibuque".

Por otro lado, la Armada Real británica anunció la semana pasada que sus helicópteros Wildacat podrán disponer del misil --fabricado por MBDA-- SEA VENOM para operaciones en primera línea.

TESEO MK2/E

Este contrato de producción se suma al firmado en el año 2021 para desarrollar e integrar este misil. El TESEO MK2/E es un "sistema de armas completamente nuevo", según MBDA, que cuenta con la capacidad para atacar objetivos navales y terrestres "de muy largo alcance".

Este misil, que mide más de cinco metros y pesa 700 kg, cuenta con un alcance efectivo de más de 350 km a nivel de roce, según la información compartida por MBDA. "Su efecto letal se debe a una eficaz ojiva escalable, semiperforante y de alto poder explosivo", señalan desde la compañía.

Entre las características que destaca la empresa se encuentra su capacidad de precisión, su operabilidad en "todos los climas", su uso en escenarios congestionados y su alta maniobrabilidad.