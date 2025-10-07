El órdago de Kim Jong Un: una armada para 'disuadir, contrarrestar y castigar al enemigo'

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un ha visitado este domingo el destructor Choe Hyon y ha puesto de manifiesto su voluntad de expandir y hacer crecer su fuerza de combate naval, según una nota de prensa de la agencia coreana KCNA.

Castigar "las provocaciones del enemigo"

La misma agencia señala que el mandatario norcoreano ha comentado que la capacidad de su armada "debe desplegarse en el vasto océano para disuadir, contrarrestar y castigar con firmeza las provocaciones del enemigo". De igual manera, desde Corea del Norte presumen de que el destructor es un "símbolo de modernidad, vanguardia militar y técnica de las fuerzas navales de la RPDC".

Por otro lado, Kim Jong Un señaló el sábado que Corea del Norte tomará acciones militares adicionales como respuesta al aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la península, según Europa Press.

Ambas declaraciones de este fin de semana también van en línea con los comentarios que realizó el viceministro de Exteriores norcoreano, Kim Son Gyong la semana pasada en los que volvía a rechazar cualquier intento de desnuclearización del país.

El destructor Choe Hyon

El nuevo destructor coreano Choe Hyon fue presentado por Corea del Norte a finales de abril de 2025 y ya ha realizado pruebas de fuego de sus sistemas de armas.

Las pruebas que tuvieron lugar el 28 y 29 de abril incluyeron disparos de un misil de crucero estratégico, un misil antiaéreo y un cañón automático de 127 milímetros para buques. Además, durante la segunda jornada se llevaron a cabo más pruebas que involucraron cañones automáticos embarcados y un arma táctica guiada de buque a buque.

Durante la ceremonia de botadura del barco en abril Kim Jong Un instó a construir más buques de guerra de la misma clase y otro tipo de embarcaciones militares para el año que viene. El mandatario también alentó el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear por lo que dejó entrever su apuesta por fortalecer su poderío en el mar.