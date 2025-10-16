Una grieta en el parabrisas obliga al avión del jefe del Pentágono a aterrizar de emergencia en Reino Unido

Un avión C-32 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el que viajaba el secretario de Defensa del país, Pete Hegseth, tuvo que realizar este miércoles un aterrizaje de emergencia en el Reino Unido después de registrar un problema con el parabrisas de la aeronave.

Sobre las 20:00 del miércoles el principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó del incidente producido a la vuelta de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN. "El avión del Secretario de Guerra Hegseth realizó un aterrizaje imprevisto en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas. El avión aterrizó según los procedimientos habituales y todos a bordo, incluido el Secretario Hegseth, se encuentran a salvo", señala el tweet.

On the way back to the United States from NATO's Defense Ministers meeting, Secretary of War Hegseth's plane made an unscheduled landing in the United Kingdom due to a crack in the aircraft windshield. The plane landed based on standard procedures and everyone onboard, including… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 15, 2025

Ante este comentario, el propio Hegseth respondió al portavoz: "Todo bien. Gracias a Dios. ¡Continúa la misión!"

Después de que el secretario de Defensa saliese de Bruselas, los rastreadores de vuelo mostraron que el C-32 en el que volaba había perdido altitud y que estaba emitiendo una señal de emergencia, según Associated Press. Por otro lado, ningún miembro del cuerpo de prensa del Pentágono se encontraba en el vuelo con Hegseth.

Desde la misma agencia señalan que en febrero de 2025 un C-32 de la Fuerza Aérea en el que viajaba el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jim Risch, también tuvo un incidente con el parabrisas de la cabina.

C-32

El Boeing C-32 es una variante del avión comercial Boeing 757-200. De hecho, la carrocería es idéntica a la del modelo comercial pero cuenta con un equipamiento interior diferente y una aviónica más moderna, según informan desde las Fuerzas Aéreas estadounidenses.

Este avión está diseñado para el transporte de líderes estadounidenses y entre sus principales usuarios se encuentra el vicepresidente (que emplea el distintivo Air Force Two), la primera dama y miembros del Congreso y del Gabinete.