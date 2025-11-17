Alemania levanta las restricciones a la exportación de armamento a Israel

El Gobierno de Alemania ha anunciado este lunes que levantará en los próximos días las restricciones a la exportación de armamento a Israel que habían sido impuestas en agosto. La decisión llega después de que Berlín considere que el alto el fuego vigente en la Franja de Gaza se está cumpliendo de manera estable. Las autoridades alemanas sostienen que las condiciones sobre el terreno han cambiado lo suficiente como para revertir la medida.

Durante la rueda de prensa ordinaria del Ejecutivo, el portavoz adjunto Sebastian Hille ha confirmado que las limitaciones decretadas el 8 de agosto de 2025 quedarán oficialmente derogadas el 24 de noviembre. Ha explicado que el Gobierno ha evaluado la situación desde la entrada en vigor de la tregua el pasado 10 de octubre, constatando que, por el momento, se mantiene sin incidentes de gran relevancia que cuestionen su validez operativa.

Hille ha subrayado que el Gobierno alemán espera que todas las partes implicadas respeten los acuerdos alcanzados, especialmente la continuidad del alto el fuego y la llegada sostenida de ayuda humanitaria a la población civil. También ha insistido en que el proceso debe avanzar de manera ordenada y bajo el compromiso firme tanto del Gobierno israelí como de las autoridades palestinas, responsables de garantizar que se cumplan los términos pactados.

El portavoz ha recordado que la suspensión de exportaciones tenía carácter temporal y que el Ejecutivo alemán había asegurado desde el inicio que revisaría la medida en función de la evolución del conflicto. Ha destacado que, además de la tregua, se han producido cambios relevantes en la situación respecto a los meses en los que continuaban las hostilidades. Estos factores adicionales han contribuido también a la decisión de levantar las restricciones.

La congelación de transferencias de armamento fue anunciada el 8 de agosto por el canciller Friedrich Merz, después de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu aprobara un plan militar destinado a ocupar la ciudad de Gaza. Aquella decisión se interpretó como una señal de cautela ante la escalada del conflicto. Ahora, con el alto el fuego aún vigente, Berlín considera que existen garantías suficientes para retomar las exportaciones bajo supervisión.