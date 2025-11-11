Bélgica busca reclutas voluntarios para sus fuerzas armadas y envía una carta a todos los jóvenes de 17 años del país

El Gobierno de Bélgica ha iniciado una campaña de reclutamiento masivo dirigida a 149.000 jóvenes de 17 años. La oferta consiste en un servicio militar voluntario de un año de duración a partir de 2026, con una remuneración de 2.000 euros netos al mes. El plan arrancará con 500 plazas para hombres y mujeres de entre 18 y 25 años, con el objetivo de aumentar progresivamente la cifra hasta los 7.000 reclutas.

La medida, anunciada por el ministro de Defensa, el nacionalista flamenco Theo Francken (N-VA), responde a la necesidad de personal para operar el "nuevo equipo" que están adquiriendo las fuerzas armadas. Esta modernización se enmarca en el compromiso del país de aumentar su gasto militar hasta el 2% de su PIB, en línea con las directrices de la OTAN de la que es miembro fundador.

La iniciativa ha sido contestada por sindicatos y colectivos juveniles, que han creado la plataforma "Servicio por la Paz". Estas organizaciones denuncian que el sueldo ofrecido se aprovecha de la "precaria situación de los jóvenes" para hacer socialmente aceptable una "retórica militarista". Argumentan que se explota a una generación debilitada por la inestabilidad socioeconómica y la desigualdad.

Con este paso, Bélgica se suma a los 16 países europeos que ya han recuperado alguna modalidad de servicio militar, tres décadas después de suspender el servicio obligatorio en 1993. Esta tendencia al rearme en el continente incluye a potencias como Alemania, que tiene previsto implantar un reclutamiento obligatorio por sorteo a partir de 2026.