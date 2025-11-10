Detectados varios drones sobre una central nuclear y un aeropuerto en Bélgica

Bélgica ha vuelto a registrar un incidente aéreo de gravedad tras la detección, la noche del domingo, de entre tres y cinco drones sobre la central nuclear de Doel, situada cerca del puerto de Amberes. El suceso ha sido confirmado por la empresa Engie, operadora de la planta, y por el Centro Nacional de Crisis belga, según ha informado la agencia Belga.

La portavoz de Engie, Hellen Smeets, ha explicado que "los equipos de seguridad han detectado el domingo, en torno a las 21:30, varios drones en el espacio aéreo sobre la central nuclear de Doel", a donde habrían llegado "sin permiso". Ha añadido que "este suceso no ha tenido impacto alguno sobre las operaciones en el lugar" y que "se ha alertado inmediatamente a las autoridades locales, que están analizando el asunto con el Centro Nacional de Crisis".

Suspensión de vuelos en el aeropuerto de Lieja

Durante la misma jornada, el aeropuerto de Lieja se ha visto obligado a interrumpir temporalmente sus operaciones después de que se hayan detectado varios drones en sus inmediaciones. Según la agencia Belga, las primeras alertas se han producido hacia las 19:30, con nuevos avistamientos quince minutos después. El tráfico aéreo se ha reanudado alrededor de las 20:25, una vez asegurado el perímetro.

Estos nuevos episodios, según las autoridades belgas, se suman a los cierres de aeropuertos y sobrevuelos de bases militares registrados en las últimas semanas, incluidos los del aeropuerto de Bruselas-Zaventem —el principal del país— y otras instalaciones militares afectadas por incursiones de drones no identificados.

Una amenaza reconocida por Defensa

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, declaró la semana pasada que los recientes sobrevuelos constituyen "una amenaza seria" y señaló que los servicios de inteligencia barajan la hipótesis de una injerencia de un 'actor estatal'. Este lunes, en declaraciones recogidas por medios locales, afirmó además que "Rusia es claramente un sospechoso plausible" de los incidentes.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, apuntó el viernes, en declaraciones recogidas por Reuters, que los repetidos incidentes con drones en Bélgica podrían estar "probablemente relacionados con la lucha por el uso de los activos rusos congelados que posee Bélgica".

El país alberga en Bruselas una entidad financiera que gestiona parte de los fondos rusos bloqueados por la Unión Europea, y el mes pasado Bélgica vetó un préstamo de 140.000 millones de euros para financiar la guerra de Ucrania con esos activos.

Reino Unido, Alemania y Francia ofrecen ayuda

En respuesta a la situación, Reino Unido, Alemania y Francia han enviado equipos y personal técnico para asistir a Bélgica en la detección y neutralización de drones. El mariscal del aire Richard Knighton, jefe del Estado Mayor de Defensa británico, confirmó a la BBC que su homólogo belga había solicitado apoyo y que Londres ya ha desplegado personal en coordinación con la OTAN.

"Es importante dejar claro, sin embargo, que no sabemos —y los belgas tampoco lo saben todavía— la procedencia de esos drones, pero les ayudaremos proporcionando nuestro equipamiento y efectivos", explicó.

Refuerzo de las capacidades nacionales

El Gobierno belga ha anunciado una inversión de 50 millones de euros para reforzar su defensa frente a drones, con el apoyo de sus socios europeos.

Además, la policía federal belga ha desplegado un sistema para detectar y neutralizar drones hostiles, según ha informado el diario De Standaard. La unidad cuenta con treinta agentes especializados, así como antenas de detección, inhibidores de señal y lanzadores de redes que se están instalando cerca de los principales aeropuertos y otras infraestructuras críticas.

Por el momento, las autoridades no han identificado el origen de los aparatos ni establecido un vínculo definitivo entre los distintos incidentes, aunque la investigación sigue abierta bajo supervisión del Centro Nacional de Crisis.