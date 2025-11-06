La OTAN pide estar preparados para conflictos a largo plazo con Rusia, China o Irán: "No podemos ser ingenuos"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha lanzado en este jueves una seria advertencia: la amenaza de Rusia no terminará con un hipotético fin de la guerra en Ucrania. Según ha dicho, Moscú, en colaboración con sus socios de China, Irán o Corea del Norte, se consolidará como una fuerza desestabilizadora a nivel global.

"Se están preparando para enfrentamientos a largo plazo. No podemos ser ingenuos, debemos estar preparados", alertó el político neerlandés desde Bucarest, donde se celebra el Foro Industrial de la OTAN NIF25. Rutte insistió en que el Kremlin trabaja activamente para "socavar las normas internacionales" con el apoyo de este eje autoritario.

Por este motivo, el líder de la Alianza Atlántica ha subrayado la urgencia de que los países miembros dispongan de más capacidades, equipamiento y la tecnología más avanzada. Rutte hizo un llamamiento directo a la participación de la industria de defensa para incrementar la producción y poder hacer frente a amenazas que calificó de "reales y persistentes".

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, quien ha recordado que "la paz y la seguridad nunca están garantizadas". Para el mandatario rumano, "el rearme no es una opción, sino una necesidad" y ha instado a los países europeos a asumir mayores responsabilidades en la defensa del continente.