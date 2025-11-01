La OTAN ensaya por primera vez con sus 32 miembros la activación del Artículo 5 con la base de Torrejón como punto clave

El Mando Aéreo Aliado (AIRCOM) de la OTAN ha puesto en marcha en los últimos días Steadfast Duel 2025 (STDU25), un ejercicio diseñado para mejorar la preparación operativa, la interoperabilidad de los países aliados en un escenario de defensa colectiva del Artículo 5 de la Alianza. Se trata del primer ejercicio de este Artículo que cuenta con la participación de los 32 Estados miembros, incluidos Finlandia y Suecia, que se incorporaron en 2023 y 2024 respectivamente.

El STDU25 ha estado dirigido por el Centro de Guerra Conjunta (JWC) de la OTAN ubicado en Stavanger, Noruega. El Steadfast Duel 2025 se consolida como el mayor ejercicio asistido por ordenador que ha realizado la OTAN este año. Además, también cuenta con la novedad de ser la primera vez que los tres Mandos Conjuntos de Fuerzas entrenan juntos dentro de un marco coordinado.

El AIRCOM es el componente aéreo de la OTAN que tiene la responsabilidad de dirigir las operaciones aéreas aliadas en toda la Alianza y, durante este ejercicio, los Centros de Operaciones Aéreas del Mando Aéreo de Torrejón (España), Udem (Alemania) y el recientemente creado en Bodø (Noruega) se han encargado de simular la generación de órdenes de tareas aéreas y de dirigir las misiones de los aviones.

STEADFAST DUEL 2025 ⚔️ ⚡ ⚔️ @NATO's first Article 5 exercise with all 32 member states

⚔️ First operational-level exercise to simultaneously train #NATO’s three joint force commands (Brunssum, Naples, and Norfolk)

⚔️ The first STEADFAST-series exercise to test a 24/7 battle… pic.twitter.com/a1GCGhV3fQ — NATO Joint Warfare Centre (@NATO_JWC) October 22, 2025

El comandante del JWC, Ruprecht von Butler, señaló al principio de los ejercicios que el STDU25 es "sin duda, el ejercicio más estratégico de la OTAN este año, y garantizará que la Alianza esté preparada para el combate de hoy y de mañana".

De igual manera, el comandante del JWC comentó la necesidad de que, desde la Alianza, se lleven a cabo ejercicios "más realistas y ambiciosos" debido a la situación cada vez más compleja de "nuestro entorno de seguridad".

CAOC de Torrejón

El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de Torrejón, ubicado al noreste de Madrid, se encarga de diferentes tareas relacionadas con la Policía Aérea en tiempos de paz.

Además, el centro español se encarga de algunos acuerdos especiales como la Policía Aérea sobre Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Eslovenia.

El CAOC de Torrejón fue el encargado de gestionar el mando y control (C2) y llevar a cabo la planificación de un ejercicio Find Fix Track Target (F2T2) coordinado por el AIRCOM a principios de octubre.