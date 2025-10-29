Rusia exhibe su poder nuclear: prueba con éxito el supertorpedo Poseidón y el misil Burevestnik

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado este miércoles que Rusia ha probado con éxito su supertorpedo Poseidón, disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares. Además, Putin también ha precisado que este misil no tiene equivalente en ningún otro país del mundo. "Ayer llevamos a cabo otra prueba con un sistema prometedor: el vehículo submarino no tripulado Poseidón", ha señalado Putin.

"Por primera vez, tuvimos éxito no solo a la hora de lanzarlo desde un submarino usando su propulsor, sino también a la hora de activar su reserva nuclear, que alimentó al vehículo durante un cierto periodo de tiempo", ha añadido el presidente, según la información de Europa Press.

El Poseidón fue anunciado por Putin en el año 2018 y se trataría de un proyectil de cerca de 24 metros de largo con capacidad de portar una cabeza nuclear y operar en parte como un dron submarino. Existen pocos detalles acerca del Poseidón pero podría envenenar con radiación amplias zonas de agua.

Putin también ha señalado que el poder del Poseidón "excede de forma significativa nuestro misil intercontinental más avanzado", el Sarmat y que "no hay nada comparable en ningún otro lugar".

El Burevestnik

Putin también confirmó este fin de semana que había probado con éxito su misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik. Según Rusia, el misil podría recorrer una distancia de 14.000 kilómetros y ser capaz de perforar cualquier escudo de defensa.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la prueba de este misil señalando que Putin debería trabajar para poner fin a la guerra con Ucrania en lugar de realizar este tipo de maniobras.

"Deberían lograr el fin de la guerra, una guerra que debió haber durado una semana y que ahora está cerca de entrar en un cuarto año. Eso es lo que debería hacer, en lugar de pruebas con misiles", señaló Trump. No obstante, Trump este miércoles ha quitado importancia al lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte a pocas horas de su llegada Corea del Sur.

Desde que Putin anunció el Poseidón y el Burevestnik en 2018 los ha presentado como una respuesta a las medidas estadounidenses para construir un escudo de defensa antimisiles, después de la retirada unilateral de Estados Unidos en el año 2001 del Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972, según Reuters.