El arma láser de la Armada alemana para destruir drones podría estar lista para 2029

La Armada de Alemania podría tener listo para el año 2029 un sistema de armas láser, después de cerca de una década de trabajo entre Rheinmetall y MBDA según una nota de prensa.

La nota publicada este martes por Rheinmetall señala que ambas empresas han transferido un demostrador láser para la Armada al Centro de Competencia Láser del Centro Técnico de Armas y Municiones (WTD 91), ubicado en Meppen (Alemania), para continuar realizando pruebas después de completar "con éxito" una fase de prueba de un año en el mar.

"Esto marca un paso importante en el desarrollo de un sistema de armas láser de alta energía para uso marítimo y pone de relieve la sólida colaboración entre ambas empresas tecnológicas alemanas", señala la nota de prensa.

De igual manera señalan que las pruebas exitosas se han llevado a acabo a bordo de la fragata alemana Sachsen y ahora, con el apoyo del WTD 91, el contenedor láser se encuentra en funcionamiento para realizar pruebas de defensa contra drones terrestres.

Las pruebas en la fragata alemana "incluyeron más de 100 ensayos con fuego real y muchos más ensayos de seguimiento". Por otro lado, "esta tecnología ha demostrado su alta velocidad de reacción y precisión en el combate contra drones, lo que mejora significativamente la eficacia de la defensa antidrones", según la nota.

La capacidad de este sistema para neutralizar drones y objetos pequeños que se mueven con rapidez "aborda uno de los desafíos más acuciantes de nuestro tiempo", según Rheinmetall. Este arma láser está pensada para servir de complemento a los cañones y misiles guiados y para defenderse de enjambres de drones (incluso misiles guiados en distancias cortas) y atacar lanchas.

Además, en el futuro este sistema de armas láser podría dotarse de más capacidades y podría ser empleado tambien para destruir misiles guiados supersónicos y cohetes o proyectiles de mortero y artillería.

Ambas empresas han estado trabajando desde 2019 en el desarrollo de efectores láser de alta energía. En estas tareas MBDA se encarga de los aspectos relacionados con el seguimiento y control y sobre Rheinmetall recaen tareas como el sistema de puntería o la integración en la fragata.