Francia pone a punto su armamento nuclear: entra en servicio la versión más moderna del misil estratégico M51

Francia ha puesto oficialmente en servicio la versión más moderna de su misil balístico estratégico para submarinos, el M51.3. El anuncio ha sido realizado por el Ministerio de Defensa galo tras varios años de pruebas exitosas. El nuevo modelo sustituye progresivamente a las versiones anteriores y mejora el alcance, la precisión y la capacidad de carga de la fuerza disuasoria nuclear francesa.

El misil M51.3 equipa los submarinos nucleares de la clase Le Triomphant, pilares de la "force de frappe" gala. Fabricado por ArianeGroup bajo supervisión de la Dirección General de Armamento (DGA), incorpora mejoras en los sistemas de guiado y propulsión, lo que incrementa su fiabilidad y su poder de penetración frente a defensas antimisiles modernas.

El desarrollo del M51.3 comenzó hace casi una década y culminó con pruebas de vuelo satisfactorias realizadas desde la base de Biscarrosse. Con su entrada en servicio, Francia refuerza la credibilidad de su disuasión nuclear marina, uno de los dos componentes —junto a los misiles aire-tierra ASMP-A— de su doctrina de defensa estratégica.

Le vendredi 24 octobre, @CaVautrin a signé la mise en service opérationnel de la troisième version du missile M51, le M51.3. Il s'agit d'une étape majeure dans la modernisation de la composante océanique de la dissuasion nucléaire française. Équipé de nouvelles têtes nucléaires… — Ministère des Armées et des Anciens combattants (@Armees_Gouv) October 28, 2025

En paralelo, ArianeGroup ya trabaja en la siguiente evolución, el M51.4, que debería entrar en producción en los próximos años. Este programa busca mantener la continuidad tecnológica de la fuerza estratégica francesa y garantizar su operatividad más allá de 2040, en un contexto internacional marcado por el rearme y la competencia entre potencias nucleares.

Con esta modernización, París envía un mensaje claro sobre su voluntad de preservar una capacidad nuclear independiente y plenamente nacional. La renovación de su arsenal refuerza la autonomía estratégica de Europa y consolida a Francia como única potencia nuclear de la Unión Europea con un sistema de disuasión completo y operativo.