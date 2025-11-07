Menú

Alerta en una base militar de EEUU: varias personas caen enfermas tras recibirse un paquete con un polvo desconocido

Varios individuos se sintieron indispuestos tras abrir un envío que contenía propaganda política, obligando a evacuar un edificio del complejo militar

Libertad Digital
Varios individuos se sintieron indispuestos tras abrir un envío que contenía propaganda política, obligando a evacuar un edificio del complejo militar
Escuadrón de cazas F16 en la base aérea de Andrews, en Washington (Estados Unidos). | Flikr US Air Force

La Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, situada cerca de Washington, ha tenido que evacuar uno de los edificios del complejo este jueves por la noche. La decisión se tomó después de que varias personas comenzaran a sentirse mal tras la apertura de un paquete sospechoso.

Según las primeras informaciones, el paquete contenía "un polvo blanco desconocido". Aunque una unidad de materiales peligrosos se trasladó al lugar y no detectó sustancias peligrosas en una prueba inicial, la investigación continúa abierta para determinar la naturaleza del contenido.

Relacionado

Los afectados fueron atendidos por el personal médico de la propia base, que determinó que se encontraban estables y les dio el alta poco después. Por precaución, el edificio donde se recibió el envío ha sido acordonado.

La CNN ha adelantado que el personal a cargo del caso está examinando la "propaganda política" que se incluía en el paquete. La Base Andrews es un complejo de alta seguridad, ya que es la utilizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros altos funcionarios en sus traslados oficiales.

Temas

En Defensa

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida