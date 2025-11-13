Alemania anuncia el regreso del servicio militar: contactará con 700.000 jóvenes durante 2026

El Gobierno de Alemania ha confirmado que reintroducirá el servicio militar obligatorio a partir de 2026. La medida prevé contactar a unos 700.000 jóvenes para evaluar su idoneidad y posibles asignaciones dentro de la Bundeswehr. La decisión busca aumentar la capacidad de reclutamiento y garantizar que las fuerzas armadas cuenten con suficientes efectivos para responder a crisis nacionales y situaciones internacionales de seguridad.

La reintroducción del servicio obligatorio se produce en un contexto de modernización y ampliación de la Bundeswehr, que incluye la actualización de equipos y vehículos, así como la integración de nuevas tecnologías en la defensa. El Ministerio de Defensa alemán sostiene que el aumento del personal permitirá reforzar tanto la preparación de tropas como la resiliencia de la infraestructura militar frente a amenazas externas.

El proceso comenzará con el envío de comunicaciones a los jóvenes que cumplen la edad de elegibilidad, con información sobre los requisitos, las pruebas y las opciones de asignación disponibles. Aquellos seleccionados podrán incorporarse a unidades regulares, programas de formación técnica o proyectos de apoyo logístico, dependiendo de sus habilidades y el interés de las autoridades militares.

Los responsables alemanes subrayan que la medida no se limita a incrementar el número de soldados, sino que también busca fomentar la preparación ciudadana y la concienciación sobre la defensa nacional. Además, se prevé que los jóvenes puedan elegir entre distintas modalidades de servicio, incluyendo la formación profesional dentro del ámbito militar o tareas en apoyo de la seguridad civil.

La decisión del Gobierno alemán llega en medio de tensiones geopolíticas y un aumento de la percepción de amenazas internacionales en Europa. Según expertos en defensa, la reincorporación del servicio militar obligatorio permitirá a Alemania mantener un nivel de preparación más elevado, responder con mayor rapidez ante conflictos y contribuir de forma más sólida a las misiones de la OTAN.

El Gobierno ha señalado que esta medida se revisará periódicamente para adaptarse a las necesidades estratégicas y demográficas del país. Asimismo, se evaluará la aceptación social entre los jóvenes y la eficiencia del sistema, de modo que la reincorporación del servicio militar obligatorio cumpla con los objetivos de defensa, cohesión nacional y fortalecimiento de las capacidades operativas de la Bundeswehr.