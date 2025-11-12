Mueren 20 militares turcos al estrellarse un C-130 Hércules: la cola del avión se desprendió en pleno vuelo

El Ministerio de Defensa en Ankara ha confirmado este miércoles la muerte de los 20 soldados turcos que viajaban en el avión militar siniestrado la noche del martes. La aeronave, un transporte del tipo C-130 Hércules, había despegado de Azerbaiyán con destino a Turquía.

Equipos de búsqueda e investigación ya trabajan en el lugar del siniestro en la zona fronteriza con Georgia. Según la prensa turca, la tripulación no emitió ningún mensaje de alerta sobre posibles problemas técnicos antes de que el aparato se precipitara.

🇹🇷🇬🇪🇦🇿‼️ | ÚLTIMA HORA — Un avión de carga militar turco C-130 se estrelló en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, según confirmó el Ministerio de Defensa de Turquía. pic.twitter.com/2Dub9qiZDx — UHN Plus (@UHN_Plus) November 11, 2025

Un técnico aeronáutico militar retirado señaló que la cola del avión parece haberse desprendido en pleno vuelo. "La cola no se desprende así como así", afirmó, barajando una explosión interna o una "intervención externa" como posibles causas.

El C-130 Hércules es un avión de transporte de fabricación estadounidense (Lockheed Martin) en servicio en las Fuerzas Aéreas Turcas desde 1963, con capacidad para transportar a 74 soldados completamente equipados o hasta 20 toneladas de carga.