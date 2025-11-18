Defensa adjudica a Metlife el contrato para los seguros de vida del personal de las Fuerzas Armadas

Metlife, la compañía norteamericana de seguros de vida, accidentes y protección de pagos, se ha adjudicado el contrato para los seguros de vida del personal de las Fuerzas Armadas otorgado por el Ministerio de Defensa, según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público.

De acuerdo con la información publicada, el importe de la adjudicación asciende a 6,7 millones de euros y la motivación de esta fue haber presentado una "mejor oferta según pliegos". Así, la aseguradora se ha impuesto a las ofertas presentadas por Generali, Mapfre Vida y Zurich.

La póliza encargada por el Ministerio incluye el fallecimiento por cualquier causa, la incapacidad permanente absoluta, la incapacidad permanente total y la gran invalidez en acto de servicio. Asimismo, tiene coberturas adicionales como reembolsos de gastos médicos y ortopédicos, de sepelio o asesoramiento legal y psicológico, entre otros.

El Ministerio de Defensa ha otorgado a Metlife la máxima valoración en el proceso, valorando el precio de la prima ofertada, así como la ampliación de coberturas para los casos de fallecimiento por cualquier causa e invalidez permanente absoluta, y la mejora de coberturas como el incremento de la ayuda en concepto de becas, la adaptación del automóvil y del domicilio del asegurado, entre otras.