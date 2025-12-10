Reino Unido se suma al tratado europeo de exportaciones de defensa impulsado por Alemania, Francia y España en 2021

Reino Unido ha oficializado su adhesión al tratado europeo de control de exportaciones de defensa, una iniciativa estratégica impulsada originalmente en 2021 por España, Alemania y Francia. Según Londres, este paso resulta fundamental para "reforzar" la industria defensiva británica y optimizar la cooperación con sus aliados continentales en el desarrollo del sector.

El Ejecutivo británico ha destacado que la medida agilizará la burocracia, facilitando la "entrega de licencias de exportaciones" entre las naciones firmantes. Asimismo, ha reiterado su compromiso de consolidar su "papel de liderazgo" en el seno de la OTAN, garantizando la seguridad europea mediante una cooperación más estrecha con sus socios.

La reducción de la "carga administrativa" busca abrir nuevas oportunidades de negocio para las empresas británicas, fomentando el crecimiento económico y el empleo. El ministro de Industria de Defensa, Luke Pollard, ha defendido que el acuerdo potenciará los negocios defensivos cruciales del país y asegurará unas Fuerzas Armadas capaces de mantener la nación "segura en casa y fuerte en el extranjero".

Como prueba de la pujanza del sector, Londres ha recordado los recientes contratos firmados tras su Revisión de Defensa Estratégica: la venta de fragatas Type 26 a Noruega y de cazas 'Typhoon' a Turquía, operaciones valoradas en miles de millones de libras que confirman a la defensa como un auténtico "motor de crecimiento".