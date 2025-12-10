GDELS continúa con su proceso de expansión en Europa y pone la primera piedra de su centro de producción en Alemania

General Dynamics European Land Systems (GDELS) ha colocado la primera piedra de su nuevo centro de producción en Immenstaad, en el sur de Alemania, dentro de su estrategia de crecimiento 24/500. El proyecto contempla una planta de montaje e integración de vehículos blindados sobre ruedas, concebida desde cero y dotada de tecnología avanzada para responder a programas militares exigentes y a la evolución de las necesidades operativas de sus clientes europeos.

La instalación contará con más de 10.000 metros cuadrados de superficie productiva, además de oficinas y áreas sociales, y estará plenamente operativa a finales de 2026. GDELS prevé la creación de alrededor de cien empleos, en su mayoría personal técnico especializado. La compañía subraya que el diseño flexible del centro permitirá escalar capacidades y adaptarse con rapidez a cambios en la demanda o en los requisitos contractuales.

Desde la dirección de GDELS se destaca el valor estratégico de Immenstaad, tanto por su entorno industrial como por su conectividad con otras plantas del grupo en Renania-Palatinado, Baviera y Suiza. Esta proximidad facilitará la cooperación industrial y la integración de cadenas de suministro europeas, reforzando la coherencia productiva del grupo y su capacidad para cumplir plazos, costes y estándares exigidos por clientes institucionales y gubernamentales.

La inversión forma parte del compromiso de GDELS con las fuerzas armadas alemanas y con el refuerzo de la base industrial de defensa del país. Además del nuevo centro en Immenstaad, la estrategia 24/500 incluye instalaciones en Oberpfaffenhofen y la ampliación de capacidades en Kaiserslautern, Sembach y Neubrandenburg, que operarán bajo la denominación común de GDELS Fahrzeugwerke en el sur de Alemania como polos industriales clave.