Trump prepara una "flota dorada" con los buques de guerra "más letales jamás construidos"

El presidente estadounidense Donald Trump sorprendió este lunes con el anuncio de que construirá una nueva clase de buques de guerra que llevarán su nombre en el marco de una enorme inversión en la Armada estadounidense de más de 26.000 millones de euros.

"Es un gran honor como comandante en jefe anunciar que he aprobado un plan para que la Armada comience a construir dos nuevos buques de guerra muy grandes (...). Van a ser los más rápidos, los más grandes y de lejos cien veces más poderosos que cualquier buque de guerra jamás construido", anunció Trump en una rueda de prensa desde Palm Beach, Florida.

Estos buques "de última generación" serán "los barcos de superficie más letales", añadió la Armada en un comunicado. "Estos buques serán los primeros de una nueva clase de buques de guerra que se producirán en los próximos años", indicó Trump ante los medios. La nueva "flota dorada" de Trump portará "armas y misiles del más alto nivel, incluidas armas supersónicas y láseres. El primero de esos buques tipo Trump llevará el nombre de USS Defiant.

Según dijo Trump, él mismo tendrá un papel protagonista en el diseño de los nuevos buques: "Soy una persona muy estética". Los nuevos buques, inicialmente dos y que irán seguidos por ocho más, aunque la intención es que finalmente sean entre 20 y 25, pesarán entre 30.000 y 40.000 toneladas cada uno y "ayudarán a mantener la supremacía militar estadounidense, revitalizarán la industria de construcción naval estadounidense e inspirarán miedo en los enemigos de Estados Unidos en todo el mundo".

Los buques serán diseñados con capacidades de inteligencia artificial, una cualidad que será "un factor fundamental" y con "armas láser, las más modernas del mundo", según Trump, que destacó que estas nuevas naves deben ser construidas rápidamente. Así, ha anunciado que se reunirá la semana que viene con las empresas contratistas de Defensa en Florida para abordar cómo acelerar el calendario de producción "porque somos demasiado lentos". Avisó de penalizaciones para quienes "no estén haciendo un buen trabajo".

El plan incluye además mejoras en los astilleros y la construcción de tres nuevos portaaviones, hasta ahora la pieza clave de las flotas estadounidenses, así como destructores y al menos doce submarinos.