China inicia unas maniobras militares con fuego real junto a Taiwan como "advertencia a las fuerzas separatistas"

El Ejército de China ha iniciado este lunes una serie de ejercicios militares con fuego real alrededor de la isla, una acción que el Comando de Operaciones Oriental ha calificado como una "severa advertencia" frente a lo que denomina "fuerzas separatistas".

El portavoz militar, coronel Shi Yi, ha presentado la "Misión Justicia 2025", justificando el despliegue bélico como una medida "legítima y necesaria" para defender la soberanía y la unidad nacional ante las aspiraciones de libertad de la isla.

Desde el Ministerio de Defensa se ha subrayado que estas maniobras pretenden probar la capacidad de combate conjunto de las tropas, lanzando un aviso directo a las "fuerzas externas de interferencia", en clara alusión a Estados Unidos y sus aliados.

Según lo detallado por Pekín, el hostigamiento se centra en el Estrecho y zonas al norte, sur y este, ensayando el "bloqueo de puertos" y la toma de la superioridad aérea y marítima para aislar completamente al archipiélago.

La respuesta no se ha hecho esperar. La Oficina Presidencial de Taiwán ha condenado enérgicamente la "intimidación militar", denunciando que China socava flagrantemente la estabilidad del Indopacífico y desafía el orden mundial.

El Gobierno de Taipéi ha instado al régimen comunista a actuar con racionalidad y detener sus provocaciones, asegurando que sus Fuerzas Armadas están "plenamente preparadas" para garantizar la seguridad de la nación frente a la amenaza.

Finalmente, las autoridades taiwanesas han reiterado su compromiso de trabajar con los socios democráticos de la región para salvaguardar la paz y el Derecho Internacional frente a los intentos de Pekín de alterar el estatus quo.