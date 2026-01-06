Las claves del uniforme de gala del Ejército del Aire y el Espacio que Leonor de Borbón ha lucido en la Pascua Militar

La presencia de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha vuelto a ser uno de los focos más llamativos de la celebración de la Pascua Militar, que ha tenido lugar este martes en el Palacio Real de Madrid. Un acto al que por primera vez ha acudido con el uniforme de gala del Ejército del Aire y el Espacio, tras hacerlo los dos años anteriores (2022 y 2023) con los uniformes del Ejército de Tierra y la Armada, respectivamente.

La heredera de la Corona ha lucido una guerrera de color gris aviación –es el nombre técnico que figura en el Boletín Oficial del Estado, aunque realmente es de color azul– que iba acompañada por un pantalón largo de color gris aviación –aunque el color real es el azul–. Las mujeres tienen la posibilidad de usar una falda del mismo color, pero por ahora la Leonor de Borbón siempre ha usado pantalón al portar uniformes de gala.

La guerrera lleva en el brazo la distinción del empleo, que en el caso de la heredera de la Corona es el de alférez (una estrella de seis puntas), y en la solapa los rombos con el emblema de la Academia General del Aire, que está caracterizada por un águila. Ha portado un gorro femenino gris aviación -azul-, corbata negra con pasador, zapato negro, con calcetines o medias negras y guantes blancos.

En la guerrera ha portado cuatro condecoraciones muy características. Por un lado, la banda azul celeste de la Real Orden de Carlos III, que atravesaba su torso desde el hombro derecho hasta su cadera izquierda. En la parte izquierda del pecho, tres condecoraciones del más alto nivel militar. Se trata de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la Gran Cruz al Mérito Militar y la Gran Cruz al Mérito Naval.

De la abertura del cuello cerrado salía la insignia de cuello de dama del Toisón de Oro, la prestigiosa orden de caballería fundada en 1429 y que ha estado ligada históricamente a las monarquías de España y Austria. Felipe VI aprobó el ingreso en la orden de su hija y heredera, Leonor de Borbón, en enero de 2018, coincidiendo con la celebración del 50 cumpleaños del Monarca.

La uniformidad de la Princesa de Asturias ha cumplido escrupulosamente con la Orden Ministerial número 6/1989, de 20 de enero, por la que se regula la denominación, composición y utilización de los distintas modalidades de uniformes en el seno de las Fuerzas Armadas. También con la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por las que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, y que está vigente en estos momentos.