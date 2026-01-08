Defensa publica más de 4.500 plazas para las Fuerzas Armadas con 50 reservadas a deportistas de alto nivel

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la resolución del Ministerio de Defensa que da inicio al primer ciclo de selección para la escala de Tropa y Marinería de 2026. En total se ofertan 4.527 plazas, lo que supone un nuevo incremento respecto a convocatorias anteriores y confirma la política del departamento de Margarita Robles de aumento de plantillas en el seno de las Fuerzas Armadas.

Del total de vacantes ofertadas, el Ejército de Tierra concentra la mayor parte con 3.204 plazas (70,7 por ciento), seguido de la Armada con 693 (15,3 por ciento) y del Ejército del Aire y del Espacio con 630 (14 por ciento). Además, la convocatoria reserva 50 plazas con un baremo específico para deportistas de alto nivel, en línea con la apuesta de Defensa por integrar perfiles con alta preparación física y competitiva acreditada oficialmente.

Los aspirantes deberán solicitar cita previa para realizar las pruebas de acceso a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, utilizando certificado digital, DNI electrónico o el sistema Cl@ve. El plazo permanecerá abierto desde el 9 de enero hasta el 22 de febrero, un período clave para quienes aspiren a iniciar carrera militar este mismo año en unidades operativas del Ejército español.

Según detalla la resolución publicada en el BOE, la incorporación de los aspirantes seleccionados a los centros docentes militares de formación está prevista para el próximo 4 de mayo. Defensa ha confirmado además que el segundo ciclo de selección se abrirá en junio, cuando se publicarán nuevas plazas y se activará un nuevo plazo de solicitud para ampliar oportunidades a los aspirantes interesados en 2026.

Pese al intento del Ministerio de Defensa de aumentar el número de efectivos, los últimos datos publicados por el Gobierno indican que la plantilla de las Fuerzas Armadas se redujo en 832 militares de 2024 a 2025. El mayor problema se concentró en la escala de oficiales, donde se han producido fugas de personal hacia empresas privadas, donde ganan sueldos mucho mayores que los que paga el Estado.