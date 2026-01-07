Defensa negociará la reserva de plazas para exmilitares en Protección Civil y servicios forestales a propuesta de UMT

La Unión de Militares de Tropa (UMT), una de las asociaciones profesionales con presencia en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), ha logrado que el Ministerio de Defensa se comprometa a intentar una reserva de plazas para exmilitares en Protección Civil y los servicios forestales. El objetivo es buscar nuevas salidas profesionales a los militares que abandonan los Ejércitos al alcanzar el límite de edad de 45 años.

Según la propuesta aceptada, Defensa estudiará establecer una reserva mínima del 15 por ciento de las plazas en convocatorias estatales, autonómicas y locales. El planteamiento incluye reconocer la formación y la experiencia adquirida en unidades como la Unidad Militar de Emergencias (UME), evitando pruebas redundantes y acelerando el acceso a empleo público en ámbitos donde la demanda de personal cualificado no deja de crecer.

La asociación ha recordado que miles de militares de tropa se ven abocados a la precariedad al cumplir 45 años, cuando pasan a la reserva con ingresos limitados. El acuerdo no es una ley cerrada, pero abre una vía para corregir un modelo que, según la asociación, expulsa talento formado con dinero público y lo sustituye por procesos de selección más lentos y costosos para las administraciones locales españolas.

Este compromiso alcanzado con Defensa supone para la Unión de Militares de Tropa (UMT) un paso político relevante tras años de reivindicaciones supuestamente ignoradas. El debate vuelve a poner sobre la mesa el uso real de la carrera militar como servicio temporal y no como profesión estable para la mayoría de efectivos.

Además de la reserva de plazas, la UMT ha reclamado mejoras salariales y un marco estable que dignifique la etapa final del servicio. La asociación ha advertido de que sin incentivos reales y salidas profesionales claras, las Fuerzas Armadas seguirán perdiendo atractivo. Cree que el objetivo es avanzar hacia una ley integral que garantice transiciones laborales automáticas en sectores de emergencias y protección civil en todo el territorio nacional.