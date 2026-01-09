Sudáfrica desafía a Occidente con unas maniobras militares junto a Rusia, China e Irán

Las aguas sudafricanas se han convertido desde este viernes en el escenario de una exhibición de fuerza antioccidental con el inicio de los ejercicios navales 'Voluntad de paz 2026'. Estas maniobras cuentan con la participación de buques de guerra de Sudáfrica, China, Rusia e Irán, que colaborarán con la armada local en un despliegue que las autoridades sudafricanas justifican como un intercambio de "buenas prácticas" para la seguridad marítima.

El operativo, liderado por el régimen de Pekín y enmarcado en el bloque de los BRICS, ha movilizado activos militares significativos hacia la base de Simon's Town, un enclave estratégico donde confluyen los océanos Índico y Atlántico. Entre los navíos destacados figuran el destructor chino Tangshan y la corbeta rusa Stoiki, cuya presencia consolida el acercamiento de Pretoria a estos regímenes autoritarios.

Estas operaciones se desarrollan en un clima de alta tensión internacional, marcado por la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela y el apresamiento del petrolero ruso Marinera. La deriva diplomática de Sudáfrica ya fue señalada por el presidente Donald Trump, quien recortó la financiación al país africano por alinearse con "actores negativos" y sus vínculos con Teherán.

La decisión del Gobierno sudafricano ha provocado una fuerte repulsa interna por parte de la Alianza Democrática (DA). Este socio de la coalición ha calificado las maniobras como un "truco político" para enmascarar el estrechamiento de lazos militares con naciones sometidas a sanciones internacionales y consideradas problemáticas para la estabilidad global.