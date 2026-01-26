Robles vuelve a rechazar el 5% del PIB en Defensa de la OTAN y amaga con el envío de militares españoles a Groenlandia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a rechazar este lunes el porcentaje de inversión mínimo en Defensa que fue pactado por todos los socios de la OTAN en la última cumbre en Países Bajos y que en la propia reunión se encargó de despreciar el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una cifra que quedó en el 5 por ciento del PIB, del que el 3,5 por ciento debe ser en Defensa pura y el otro 1,5 por ciento en seguridad.

Durante su intervención en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido para hablar de las misiones en el exterior, ha dicho que "el compromiso de España con la Alianza Atlántica es total". "Nosotros hemos dicho siempre que no se trata de una cuestión de porcentajes a conveniencia de determinados países. Se trata de ser eficaces. Se trata de cumplir nuestros compromisos", ha afirmado.

Un mensaje que iba dirigido al Gobierno de Estados Unidos, después de que Donald Trump volviese a insistir este viernes en que España es el socio aliado que se ha salido del redil con su actitud en torno al acuerdo del 5 por ciento del PIB. "Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5%. Todos menos España. No sé qué está pasando con España. Vamos a tener que hablar con España", dijo Trump en el Foro de Davos.

Unas palabras del mandatario estadounidense a la que ya respondió, en parte, Pedro Sánchez pocas horas después de que fuesen pronunciadas. "Encantados. ¿Cuándo he tenido yo algún problema?", dijo el presidente español a preguntas de los periodistas sobre esas palabras de Trump.

"Vamos a continuar como un actor responsable, comprometido con la paz internacional y, sobre todo, con algo que a mí me importa mucho repetir, con un aliado fiable que cumple lo que dice. Aquí no se trata de hacer promesas diciendo que dentro de 10 años ya veremos si se cumplen o no", ha continuado Robles, en clara alusión a que es muy posible que muchos países no cumplan con ese compromiso de alcanzar el 5 por ciento del PIB en Defensa.

En esta línea, ha hecho también una defensa cerrada de la legalidad internacional, en clara crítica a la misión de Estados Unidos que desembocó en la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro y sus aspiraciones territoriales sobre la isla de Groenlandia, que es territorio soberano del Reino de Dinamarca. Es más, ha amagado incluso con el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas españolas a la isla ártica.

"Se trata de garantizar la paz, la seguridad y el derecho internacional. Y ahí, garantizando la democracia, la libertad y el respeto al derecho internacional… en Groenlandia o en cualquier sitio van a estar nuestras Fuerzas Armadas, y por eso estamos haciendo ese esfuerzo tan importante de inversión. España no da lecciones a nadie, pero España tampoco admite lecciones de nadie", ha añadido Robles durante su intervención en el Congreso.