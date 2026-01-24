La patrulla acrobática Aspa se exhibirá en Brasil, Uruguay y Argentina para conmemorar la gesta del Plus Ultra

La Patrulla acrobática Aspa del Ejército del Aire y del Espacio protagonizará una serie de exhibiciones aéreas en Brasil, Uruguay y Argentina del 24 de enero al 7 de febrero de 2026 para recordar el centenario de la histórica travesía del Plus Ultra. El despliegue forma parte de un operativo que combina rigor histórico, proyección exterior y capacidades aéreas contemporáneas en el sur de América, reforzando vínculos con países hispanoamericanos y destacando la aviación española actual.

El contingente está compuesto por más de 60 militares, incluidos pilotos, mecánicos y personal de apoyo. El despliegue incluye seis helicópteros EC-120B Colibrí de la Patrulla Aspa, aeronaves ligeras acrobáticas especializadas en demostraciones aéreas, y dos aviones de transporte A400M que facilitan la movilidad estratégica de medios y logística. El grupo está diseñado para garantizar la proyección del Ejército del Aire con eficiencia técnica y operativa en un escenario internacional exigente.

Las exhibiciones se llevarán a cabo en tres fechas y lugares emblemáticos. La primera demostración está confirmada para el 28 de enero en la playa de Ipanema, Río de Janeiro, en un acto que servirá de apertura al programa conmemorativo. Posteriormente, se realizarán vuelos acrobáticos en Montevideo el 1 de febrero y en Buenos Aires el 4 de febrero, integrando espectáculos aéreos con actividades culturales que evocan el legado del Plus Ultra y la historia de la aviación española.

La operación se enmarca en el programa del Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española (1926-1935) y cuenta con estrecha coordinación con las autoridades aeronáuticas y militares de los países anfitriones. Todos los vuelos se ajustarán a estrictos criterios de seguridad y a los procedimientos internacionales vigentes, subrayando el compromiso del Ejército del Aire con la excelencia operativa y el respeto a los estándares de cooperación multinacional.

Más que una simple exhibición, esta misión es una mezcla de diplomacia aérea y homenaje histórico, diseñada para reforzar los lazos culturales y estratégicos entre España y América Latina. Al igual que en 1926, cuando el Plus Ultra logró una de las gestas más emblemáticas de la aviación española, la Patrulla ASPA llevará el nombre y los colores de su país a los cielos de Iberoamérica en un acto que combina tradición y proyección contemporánea.

Cómo fue la gesta del Plus Ultra

La gigantesca hazaña del Plus Ultra se remonta a enero de 1926, cuando un hidroavión Dornier Do J Wal de la Aeronáutica Militar Española despegó de Palos de la Frontera (Huelva) con destino a Buenos Aires (Argentina). La intención era cruzar por primera vez el Atlántico Sur desde España hasta Sudamérica, un desafío técnico y humano enorme para la época.

El objetivo no era solo batir récords de distancia, sino también demostrar la capacidad de la aviación española y reforzar los vínculos con América, en un contexto en que pocos países se atrevían a vuelos tan largos con medios rudimentarios de navegación y sin ayudas modernas.

La tripulación, compuesta por el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada, afrontó una travesía de más de 10.000 kilómetros, con escalas en Las Palmas, Cabo Verde, Fernando de Noronha, Recife y Río de Janeiro antes de llegar a Buenos Aires tras casi 60 horas de vuelo efectivo. La llegada el 10 de febrero de 1926 fue un acontecimiento multitudinario, con miles de personas vitoreando a los aviadores como símbolo de audacia técnica y fraternidad hispanoamericana.