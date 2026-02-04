Alemania detiene a dos sospechosos de sabotear buques de guerra en el puerto de Hamburgo

Las autoridades de Alemania han detenido a dos hombres por su presunta implicación en el sabotaje de dos corbetas de la Marina alemana atracadas en el puerto de Hamburgo. Los hechos ocurrieron a lo largo de 2025, cuando ambas embarcaciones se encontraban en fase de mantenimiento antes de volver al servicio activo, lo que permitió a los autores actuar sin ser detectados inicialmente.

Las embarcaciones afectadas pertenecen a la clase Braunschweig (K130), uno de los principales activos de superficie de la Armada alemana. Según la investigación, los sospechosos aprovecharon su acceso laboral a las instalaciones navales para manipular de forma deliberada componentes esenciales, comprometiendo la seguridad y operatividad de los buques en caso de haber zarpado.

El sabotaje consistió en la introducción de grandes cantidades de material abrasivo en los sistemas de propulsión, la perforación de tuberías internas y la manipulación de depósitos de combustible. Estas acciones habrían provocado daños severos en los motores y otros sistemas críticos, con riesgo potencial para las tripulaciones y para las misiones asignadas a las corbetas.

Según informa el periódico alemán Der Spiegel, los daños fueron descubiertos durante inspecciones técnicas posteriores, lo que evitó consecuencias mayores. Los investigadores consideran que, de no haberse detectado a tiempo, las averías podrían haber causado fallos graves en alta mar y dejado inoperativas a las embarcaciones durante un periodo prolongado.

Uno de los sospechosos fue detenido en Alemania y el segundo en Grecia, en una operación coordinada con Eurojust. La Fiscalía Federal investiga si el sabotaje respondió a intereses externos y no descarta conexiones con actividades de espionaje, en un momento de especial sensibilidad para la seguridad militar alemana y europea.